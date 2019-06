huffingtonpost

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Più che sovranista, è una maturità democristiana: “Ledanno un, prendendo un articolo de Il Giornale su Gino Bartali, e uno a sinistra, scegliendo il brano di un autore come Corrado Stajano. Immagino lo smarrimento dei poveri studenti”., storico del mondo antico e filologo, fece l’di maturità nel 1959, quando la traccia di storia c’era ancora: “È bizzarro – dice – che, pur di mantenere fede all’idea sbagliatissima di non dare più una traccia di storia vera e propria, si ricorra all’escamotage di prendere un brano che allude alle conoscenze storiche, come è quello di Stajano sull’eredità del Novecento, e si chieda allo studente di discettare intorno a fatti la cui conoscenza precisa e approfondita non è ...

HuffPostItalia : Luciano Canfora commenta le tracce dell'esame di maturità: 'Un colpo a destra e uno a sinistra' - nonnachicca58 : RT @HuffPostItalia: Luciano Canfora commenta le tracce dell'esame di maturità: 'Un colpo a destra e uno a sinistra' - simplicissimus : RT @HuffPostItalia: Luciano Canfora commenta le tracce dell'esame di maturità: 'Un colpo a destra e uno a sinistra' -