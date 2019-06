Icardi via dall’Inter per mobbing? Ecco cosa dice la legge

Inter - Djorkaeff non le manda a dire : “Icardi? Vada via pure - in mille al suo posto” : Youri Djorkaeff non le manda a dire: l’addio di Icardi non sarebbe un problema, “altri mille” potrebbero prendere il suo posto nell’Inter L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter ha portato grande entusiasmo, nonostante qualche grande ex nerazzurro abbia mostrato un po’ di diffidenza, pur riconoscendone le grandi qualità. È il caso di Youri Djorkaeff che Conte lo ha affrontato spesso in ...

Inter-Icardi - è scontro totale : l’argentino non ha intenzione di andare via : L’Inter pronta a dire addio a Icardi, ma l’attaccante argentino vuole provare a convincere Antonio Conte: continua il braccio di ferro tra il club nerazzurro ed il suo giocatore Ancora problemi in casa Inter: dopo il caos creatosi durante la stagione 2018-19 attorno a Mauro Icardi, il braccio di ferro tra l’attaccante argentino ed il club nerazzurro sembra non essere ancora finito. Il calciatore interista non fa parte del ...

Inter-Spalletti addio. Ecco Conte Icardi via. Edin Dzeko in arrivo : I nerazzurri e l'allenatore si separano dopo due anni e due qualificazioni Champions. Domani l'annuncio di Antonio Conte Segui su affaritaliani.it

Inter - Conte batte subito i pugni : via Icardi! : Ha le idee chiare Antonio Conte. L’ultima stagione è stata altalenante in casa Inter ma i nerazzurri hanno conquistato la qualificazione in Champions League, risultato fondamentale per programmare al meglio il futuro. La prima mossa è stata veramente importante, Conte in panchina rappresenta una garanzia e l’ex Ct della Nazionale ha deciso subito di battere i pugni sul tavolo. La prima richiesta è chiarissima: via Icardi. ...

Calciomercato Inter - svolta Icardi : il calciatore annuncia il suo futuro via social : Calciomercato Inter, Mauro Icardi ha pensato di chiarire la querelle legata al suo futuro su Instagram con un lungo post Mauro Icardi ha tranquillizzato i tifosi dell’Inter attraverso Instagram. Il calciatore argentino non lascerà il club nerazzurro dopo gli screzi con Spalletti, a farlo sarà molto probabilmente l’allenatore. Un lungo messaggio nelle Instagram Stories per chiarire le ultime voci di mercato, quello scritto oggi ...

Inter spuntata - si cambia : ok Lautaro e Politano - via Icardi e Perisic. Keita paga uno scherzo mal riuscito : Un attacco spuntato . Pochi gol, troppo pochi da parte di chi è chiamato, per ruolo, a farne. E invece latita. L'Inter fa oggi i conti con la pessima stagione di Icardi , solo dieci reti in stagione, ...

Tiki taka - Wanda Nara e la frecciatina contro Antonio Cassano : "Via Icardi? Tu sei amico di Spalletti" : Nuovo siparietto a Tiki taka su Canale 5 tra Antonio Cassano e Wanda Nara, ancora una volta sul futuro di Mauro Icardi e dell'Inter. Nell'ultima puntata del programma di Pierluigi Pardo, la moglie e procuratrice dell'attaccante argentino ha confessato di non aver saputo prima che Luciano Spalletti a

Inter - Cassano : 'Icardi e Perisic dovrebbero andar via' : Qualcosa cambierà, nell'Inter del futuro. Sarà un'estate in cui i vertici societari lavoreranno per appianare tutte le divergenze che si sono verificate nel corso della stagione e proveranno a gettare ...

Inter - Icardi via a fine stagione : clamorosa idea del club : Inter Icardi – Le voci di un probabile addio a fine stagione di Mauro Icardi prendono sempre più piede in casa Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, i neroazzurri, con l’ausilio di Marotta, vorrebbero proporre uno scambio alla Juventus. Nonostante i messaggi distensivi lanciati da Beppe Marotta, il futuro di Mauro Icardi è ancora un grosso rebus in […] L'articolo Inter, Icardi via a fine stagione: clamorosa idea del club ...

Mercato Inter - Icardi via : rispunta la Juve - ma c’è anche un’altra ipotesi suggestiva : Ieri, a Striscia la Notizia, la moglie e procuratrice Wanda Nara ha assicurato la permanenza di Mauro Icardi all’Inter. Ma, si sa, nonostante la riappacificazione non sembra poter tornare tutto come prima tra l’argentino e i nerazzurri. Sempre forte, quindi, la possibilità dell’addio dell’attaccante a fine stagione. Quali le destinazioni? Il Corriere dello Sport odierno avanza due ipotesi: una non è altro che un ...