ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Stato di emergenza, massima allerta ine aldopo la morte di, il leader dei Fratelli Musulmani, stroncato lunedì da un malore durante un’udienza in tribunale. Chi si aspettava però una città sotto assedio da parte dei militari al servizio del presidente Abdel Fattah al-Sisi dovrà ricredersi. La scomparsa del nemico pubblico numero uno del regime, per ora, è stata anestetizzata. Alla vita scorre secondo i canoni della normalità, l’unica differenza qualche negozio con le saracinesche abbassate in più e una presenza più massiccia agli incrocia delle strade, specie a Downtown e nei quartieri dove il richiamo dellaè più forte. Le forze di sicurezza non si comportano in maniera diversa da ieri mattina: i personaggi scomodi vengono fermati, arrestati, scompaiono nel nulla o vengono ritrovati in una stazione di polizia o nel carcere di Tora, alla ...

fattoquotidiano : Egitto, il fantasma di Mohamed Morsi aleggia sul Cairo: “Ora la Fratellanza potrà aprirsi ad alleanze con l’opposiz… - erregi69 : Egitto, il fantasma di Mohamed Morsi aleggia sul Cairo: “Ora la Fratellanza potrà aprirsi ad alleanze con l’opposiz… - Noovyis : Un nuovo post (Egitto, il fantasma di Mohamed Morsi aleggia sul Cairo: “Ora la Fratellanza potrà aprirsi ad alleanz… -