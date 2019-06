Totti | “Io un peso per la Roma”

Totti è un fiume in piena : “io o Baldini - uno dei due doveva andare via” : Conferenza stampa fiume quella di Francesco Totti , accuse pesantissime quelle dell’ex capitano della Roma che ha lanciato bordate clamorose nei confronti della dirigenza. Pesanti dichiarazioni anche su Baldini in conferenza stampa: “Il rapporto con Franco Baldini non c’è mai stato e mai ci sarà, uno dei due doveva uscire e mi sono fatto da parte io, ci sono troppe persone che mettono bocca e fanno casino. L’ultima ...

Roma - l’addio di De Rossi e l’abbraccio con Totti. Poi quella frase sussurrata all’ex capitano : “Io non volevo” : Lacrime sugli spalti per il saluto a Daniele De Rossi. Il capitano è entrato in campo, con una colonna sonora da lui scelta, accolto dai compagni e dallo staff con un mega gonfiabile con scritto DDR 16 che vola al cielo. C’è un misto tra commozione, tristezza e sbigottimento per l’addio del numero 16. Lunghissimo applauso e abbraccio commosso di Ranieri, Pellegrini e Florenzi di De Rossi che è poi corso a bordo campo per abbracciare Bruno ...