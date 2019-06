Tacoma FD 2 | rinnovata per la seconda stagione

ilnotiziangolo

(Di martedì 18 giugno 2019)FD 2 della WarnerMedia TruTV ha ricevuto la conferma per la. Sarà composta da 13 episodi totali, per una comedy che ha concluso il suo primo capitolo solo pochi giorni fa. La serie tv è stata in grado di realizzare ascolti interessanti, con una costante crescita già nellasettimana di debutto. Tanto cheFD 2 potrebbe persino replicare quanto accaduto con le prime puntate: confermarsi come la comedy via cavo preferita fra i giovani adulti. I creatori sono Kevin Heffernan e Steve Lemme del franchise Super Troopers.FD 2 segue a ruota I’m Sorry 3 TruTV è riuscita a fare il colpaccio, a pochi giorni dal rinnovo di I’m Sorry per la sua terza. WarnerMedia sta consolidando il proprio palinsesto in seguito ad una ristrutturazione dei piani alti. I licenziamenti hanno colpito diversi livelli della rete americana, tutti senior. ...

