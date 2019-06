Salvini-Di Maio | “pace” in pubblico Il leghista | “Salari? Prima giù le tasse” E a

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Stretta di mano all’assemblea di Confartigianato alla Nuvola di Roma tra i due vicepresidenti del Consiglio, Luigi Die Matteo. “Il taglio delle tasse non in deficit? Si fa, certo, ma il ‘come’ non vengo dirlo a lei” commenta ai microfoni de IlFatto.it il leader della Lega, che punta dritto sulla flat tax: “Che non si faccia è un’ipotesi che non prendo nemmeno in considerazione”. Il capo politico del M5s evita le domande dei giornalisti e dal palco pone l’accento, come l’omologo, sulla riduzione del cuneo fiscale: “Bisogna fare scelte coraggiose nella legge di Bilancio, e noi rivendichiamo il diritto di poterne almeno parlare”. Confartigianato, fischi al reddito di cittadinanza. Merletti: “Quanto lavoro si produrrebbe con 5,6 miliardi?” ...

matteorenzi : La mia risposta a Mario Monti e le differenze tra noi e il Governo Salvini-Di Maio. Numeri, fatti, dati: le chiacch… - Linkiesta : Il #redditodicittadinanza crea nuovi disoccupati. #Quota100 diminuisce il tasso di occupazione. Per la prima volta… - davidealgebris : USA / Salvini non ha parlato nemmeno un minuto in Inglese. Invitato capitale globale per poi parlare solo Italiano.… -