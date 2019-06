La Lazio non riscatta Romulo | il calciatore sbotta!

calcioweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019) Quando è stato chiamato in causa da Simone Inzaghi ha spesso convinto ma non è servito allaper ricattare il centrocampista. Ilnon ha preso bene la decisione e ha scritto un messaggio su Instagram in alcuni versi polemico. “Le scelte vengono fatte e devono essere rispettate, anche se sono difficili da comprendere!!! Comunque devo solo ringraziare tutti, ma principalmente i miei compagni ed i tifosi laziali per quanto vissuto in questi mesi!!! Forza”. Laha fatto altre scelte enon rientrava nei piani., rinnovo per Angelo Peruzzi: contratto prolungato al 2022 L'articolo Lanon: ilCalcioWeb.

RobertoBurioni : Non mi chiedete di essere equilibrato quando parlo di SS Lazio. Non lo sono, lo so e non mi so trattenere. - matteosalvinimi : Non dimentichiamo quanto successo il 24 agosto 2016 nei comuni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, e non sottovalu… - DiMarzio : La #Lazio non riscatterà #Romulo Arriva il messaggio del centrocampista??? -