Gruppo A | nella seconda giornata il Brasile prova l’allungo

(Di martedì 18 giugno 2019)delA gli incontri saranno Bolivia-Perù e-Venezuela; la prima si giocherà martedì sera alle 23.30 ora italiana mentre i padroni di casa scenderanno in campo tre ore dopo (ore 2.30 di mercoledì).Copa América,, Perù, Venezuela, Bolivia / La prima gara, in ordine temporale, è già una sfida da dentro o fuori. La Verde, dopo la prevedibile sconfittagara inaugurale contro il, non può permettersi una sconfitta che significherebbe eliminazione. Meglio ancora se riuscisse a conquistare i tre punti in palio; le due squadre grossomodo si equivalgono anche se il Perù ha forse qualche cosa in più.I peruviani arrivano a questasfida dopo il pareggio a reti inviolate contro il Venezuelaprima. Un punto che serve solo a rimanere in corsa per l’eventuale secondo posto. Il, ameno di clamorose sorprese, ...

