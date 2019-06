Grandi opere per rilanciare Genova

Giovani Confindustria : “Crediamo nelle Grandi opere - no a grandi chiacchiere. La nostra pazienza è finita” : “Serve un new deal infrastrutturale” e delle grandi opere a partire dall’Alta velocità Torino-Lione. Il messaggio che arriva dai Giovani imprenditori di Confindustria , riuniti nel 49esimo convengono a Rapallo, è rivolto naturalmente al governo Lega-M5s e insiste tra le altre cose sul Tav voluto dalla Lega e inviso al M5s. “Se ci fosse, Italia e Francia sarebbero ancora più vicine”, ha detto il presidente Alessio ...

Giovani Confindustria al Governo : "Più Grandi opere - meno grandi chiacchiere" : Il messaggio dei Giovani imprenditori di Confindustria può essere facilmente sintetizzato: “La nostra pazienza è finita”. È un messaggio al Governo , ai Governi che si sono succeduti, da parte di chi si sente inascoltato e insoddisfatto di promesse che non trovano seguito. Alessio Rossi, al convegno di Rapallo, sottolinea che “da anni facciamo proposte, ci siamo rivolti a tutti i governi. Stavolta non ...

Elezioni Firenze 2019 - stravince Nardella : con Grandi opere e sicurezza ha oscurato il centrodestra (e uno sfidante debole) : L’isola felice del centrosinistra è ancora lì, intatta. Una grande bolla munita di anticorpi in grado di resistere agli assalti della Lega che dilaga in buona parte d’Italia e soprattutto nella (ex) Toscana rossa. Ed è così che Firenze , culla del renzismo delle origini, dà nuovamente fiducia al sindaco del Partito democratico, Dario Nardella , che secondo le ultime proiezioni dovrebbe essere riconfermato al primo turno evitando quindi un ...

Matteo Salvini : “Giudizio negativo sul fascismo - ma non si possono negare le Grandi opere” : "Il mio è un giudizio storico decisamente negativo, come riguardo a tutti i regimi che cadono nella violenza, che incarcerano le idee e le persone. Poi, negare le opere, le bonifiche, le grandi stazioni secondo me non ha senso: è negare un fatto storico". Così il vicepresidente del Consiglio risponde ad una domanda su Benito Mussolini.Continua a leggere