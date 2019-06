From Software si è detta favorevole a nuove remaster

Elden Ring : il progetto che unisce From Software e George R.R. Martin nei primi imperdibili dettagli ufficiali che rivelano una finestra di lancio piuttosto vicina : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato oggi Elden Ring, un vasto Action/RPG fantasy sviluppato da FromSoftware, Inc. sotto la direzione di Hidetaka Miyazaki, per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Un'avventura ineguagliabile attende in Elden Ring, il nuovo titolo fantasy creato da FromSoftware, Inc. e BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Elden Ring è il più vasto titolo di FromSoftware ed è ambientato in un reame in espansione immerso in una ...

E3 2019 : Elden Ring è realtà! Ecco il gioco creato da From Software e George R.R. Martin : Il gioco di From Software e George R.R. Martin è finalmente stato confermato con un trailer cupo e spettacolare che ha inevitabilmente focalizzato l'attenzione di tutti coloro che stavano seguendo la conferenza E3 2019 di Microsoft.Ecco quindi Elden Ring, il gioco che unisce due nomi straordinari del mondo dell'intrattenimento come il creatore di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice e lo scrittore che ha dato vita a Il Trono di ...

Trapelano notizie dall'E3 : "Elden Ring" è il gioco nato dalla collaborazione tra George Martin e From Software : Nella giornata di oggi, riporta Eurogamer.net, possiamo veder grosse perdite di informazioni da questo E3 2019. Le conferenze devono ancora avere luogo, eppure ora già si parla di Elder Ring, il nuovo titolo di From Software nato dalla collaborazione del celebre romanziere americano George R.R. Martin, padre del fenomeno letterario e televisivo noto ai più come Il Trono di Spade.Il frutto delle menti di Martin, il dietro alle epopee di Westeros ...

Cyberpunk 2077 - The Last of Us 2 - Final Fantasy 7 Remake e il nuovo progetto di From Software arriveranno nella prima metà del 2020? : L'E3 2019 sarà un evento imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi. La kermesse losangelina come al solito si prospetta come la vetrina ideale non solo per l'annuncio di nuovi titoli tripla a, ma anche per definire a grandi linee la scaletta delle uscite dei prossimi mesi e del 2020. Nel frattempo però a farci venire l'acquolina in bocca per il futuro del medium ci pensa Jason Schreier di Kotaku.Come riporta Wccftech, stando alle ...

From Software : il prossimo gioco sarà basato sulla mitologia celtica? : In questi giorni si sta parlando molto di From Software e del loro eventuale titolo in cantiere. In particolare si è parlato di come allo sviluppo avrebbe preso parte niente meno che lo scrittore George R.R. Martin noto per La Canzone del Ghiaccio e del Fuoco, saga letteraria da cui è nato la sere TV Il Trono di Spade.Ebbene, se in un primo momento il gioco doveva essere basato sulla mitologia norrena, adesso le carte in tavola cambiano, e voci ...

Nel codice di Sekiro è nascosto un riferimento al gioco su Game of Thrones di From Software? : Stando alle indiscrezioni che stanno circolando in questo momento l'autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, George R. R. Martin, starebbe collaborando con niente meno che con Hidetaka Miyazaki di From Software per la realizzazione di un videogioco tratto dai suoi libri.Come possiamo apprendere da PCGamer, inoltre, stando ad alcuni utenti su Twitter sembra esserci traccia di questa collaborazione tra i file di gioco di Sekiro: Shadows Die ...

Il videogioco creato da From Software e George R.R. Martin nuovamente confermato ma potrebbe non chiamarsi Great Rune e non essere open-world : Sono ormai alcuni mesi che si ipotizza una collaborazione tra From Software, creatori degli acclamati Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice, e George R.R. Martin, scrittore che ha dato vita al mondo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco e quindi de Il Trono di Spade. Oggi abbiamo quella che sembra l'ennesima conferma dopo l'ultimo rumor e le ultime rivelazioni di Martin stesso.In questo caso la conferma arriva dal profilo Twitter di ...

Ancora rumor per il videogioco di George R. R. Martin : l’autore di Game of Thrones e FromSoftware uniscono le forze? : Game of Thrones è finito per sempre. O per lo meno la serie TV principale realizzata da HBO. Le fantasie seriali dei telespettatori sono andate a morire con la messa in onda del sesto episodio dell'ottava ed ultima stagione, che ha così eletto il nuovo re di Westeros e messo fine al gioco dei troni che ci ha accompagnato per otto lunghi anni. I fan, ora, attendono la conclusione della stessa epica storia - con le dovute varianti - nell'antologia ...

George R.R. Martin e From Software : nuove conferme per la collaborazione? GR potrebbe essere il misterioso progetto : La possibilità che George R.R. Martin, creatore della serie di romanzi Cronache del Ghiaccio e del Fuoco e in parole povere del fenomeno Il Trono di Spade, stia in qualche modo lavorando su un videogioco non è di certo una novità. Il rumor riguardante una collaborazione con From Software risale a fine marzo ma ora abbiamo tra le mani delle novità davvero molto interessanti.Il report arriva da Gematsu e si divide sostanzialmente in due filoni. Il ...

FromSoftware potrebbe svelare un nuovo gioco multipiattaforma all'E3 2019 : L'E3 2019 si avvicina a grandi passi e le compagnie protagoniste dell'industria videoludica si stanno preparando all'importante evento di Los Angeles in programma il prossimo mese.Tra le compagnie più attese c'è FromSoftware, ovvero la software house responsabile dei Dark Souls e del recente (e apprezzato) Sekiro: Shadows Die Twice.Come saprete, Sekiro è sul mercato da poco, tuttavia sembra il team di sviluppo abbia già pronto il prossimo passo. ...

Sekiro - Samsara e i cicli della morte di From Software - editoriale : Di seguito troverete grossi spoiler su Sekiro: proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo.Nel Buddhismo, i tre segni dell'esistenza sono l'Impermanenza, il Non-sé e la Sofferenza. È la nostra incapacità di accettare questi tre fenomeni a condurre al Samsara: un ciclo infinito e doloroso di reincarnazione e vagabondaggio senza meta in un'interminabile esistenza.E noi, come se stessimo piangendo sui fiori di ciliegio appassiti con ...