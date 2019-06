Fallout 76 | Bethesda vuole supportare le mod nel gioco | ma il cambiamento del server ha

Fallout 76 : Bethesda ha finalmente spedito le borse sostitutive della Power Armor Edition : Dopo sette mesi di attesa, Bethesda ha finalmente consegnato le borse sostitutive promesse agli acquirenti della Power Armor Edition di Fallout 76.Per chi non lo sapesse, questa costosa edizione da collezione avrebbe dovuto includere una borsa in tela a tema. Tuttavia gli acquirenti si sono ritrovati tra le mani un prodotto decisamente differente. Le borse infatti erano in nylon e caratterizzate da una qualità nettamente inferiore da quella in ...

E3 2019 : Bethesda annuncia Fallout 76 - The Elder Scrolls Blades - Wolfenstein Youngblood e DOOM Eternal : In occasione dell’evento fieristico E3 2019 dedicato ai videogiochi, in corso a Los Angeles, Bethesda ha presentato una carrellata di nuovi titoli destinati ad attirare l’attenzione degli appassionati. Protagonisti indiscussi sono stati Fallout 76, The Elder Scrolls Blades, Wolfenstein Youngblood e DOOM Eternal. Fallout 76 è uno dei titoli più controversi della software house statunitense, perché gli utenti non hanno apprezzato la ...

E3 2019 : Bethesda presenta Wastelanders - la prossima espansione gratuita di Fallout 76 : In questi minuti si sta svolgendo la conferenza di Bethesda che ha annunciato una nuova espansione di Fallout 76 chiamata Wastelanders.La nuova espansione segna l'arrivo dell'Anno 2 e apporta grosse modifiche al gameplay. Innanzitutto saranno aggiunti NPC che vi consentiranno di portare a termine una serie di nuovissime missioni. Oltre a questo il gioco vi permetterà di fare una serie di scelte che avranno ripercussioni sul gameplay.Wastelanders ...