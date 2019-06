Corsa scudetto | l’Inter si avvicina alla Juventus | le previsioni dei bookie

Basket - finale scudetto gara-1 : la difesa di Venezia è la kryptonite di Sassari. La Corsa di Pozzecco si ferma dov’era iniziata : L’ultima prestazione in campionato da 70 o meno punti era stato il 5 novembre 2018, a Trento. L’ultima volta sotto gli 80 il 27 gennaio 2019 a Varese. L’ultima sconfitta? A Venezia, il 10 marzo. Da allora 3 mesi senza perdere. Fino a lunedì sera, quando la Dinamo Sassari si è sciolta di nuovo sotto il tetto torrido del PalaTaliercio, anestetizzata dalla difesa della Reyer. Sarà il vero grattacapo di coach Gianmarco Pozzecco da ...

Basket - via ai playoff scudetto : l’obbligo di vincere di Milano alla prova delle sorprese. Storie e incroci delle 8 in Corsa : Cinque delle otto squadre avrebbero potuto tranquillamente non esserci. Chi per i pronostici di inizio stagione, chi perché ha navigato per mesi fuori dalla zona playoff. Adesso giocano tutte contro l’Armani Exchange Milano, il giocattolo costruito da Giorgio Armani e affidato alle mani di Simone Pianigiani, candidata numero uno per lo scudetto. Come sempre da quando il Monte dei Paschi Siena è scomparso dai radar del campionato italiano ...

LIVE Schio-Ragusa basket femminile - Gara-1 Finale scudetto in DIRETTA : al PalaRomare comincia la Corsa per il tricolore : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-1 della sfida che assegnerà lo scudetto del basket femminile. Di fronte ci sono il Famila Schio e la Passalacqua Ragusa, per la quarta volta di fronte nell’ultimo atto della Serie A1. Ci si trova di fronte alla stessa Finale della stagione passata, che si concluse per 3-2 in favore del club scledense senza che mai il PalaRomare o il PalaMinardi venissero espugnati dall’opposta ...