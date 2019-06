Uccide per i troppi rumori | in casa aveva un arsenale | il porto d' armi rinnovato a 82 anni

Palermo - Uccide la moglie e si barrica in un negozio. Il figlio però scagiona il padre : "Mi ha salvato" : Roberto Chifari Foto Vincenzo Ganci - Migi Press Svolta nel giallo di Carini. Secondo la versione del figlio della coppia, non sarebbe stato il padre ad aggredire la madre ma il contrario. Gli investigatori indagano sulla versione del ragazzo quattordicenne Un vero e proprio giallo. Di questo si tratta perché l'omicidio di ieri a Carini, grosso centro in provincia di Palermo, ha spiazzato un po' tutti. A partire da chi sul caso sta ...

Napoli - lite per schiamazzi a Palma Campania : 83enne spara e Uccide il titolare di un chiosco : spara ai vicini dopo una discussione, uccidendo un morto e causando due feriti. Un 83enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Palma Campania, in collaborazione con quelli della sezione operativa di Nola. L’uomo, al termine di una discussione causata dagli schiamazzi provenienti da un vicino chiosco, ha esploso cinque colpi di arma d...

Non dorme per chiasso - Uccide il barista : 9.45 Non riusciva a dormire per il chiasso. Era infastidito dagli schiamazzi provenienti da un chiosco sotto la sua abitazione, così un 83enne ha preso la pistola e ha fatto fuoco uccidendo il titolare. E' avvenuto a Palma Campania, nel Napoletano. I carabinieri lo hanno bloccato e tratto in arresto. Il titolare del chiosco, un uomo di 63 anni, è stato trasportato in ospedale dove però è morto per le ferite riportate. I proiettili esplosi ...

Napoli - professore arrestato per abusi sessuali si Uccide con un colpo di pistola al petto : Vincenzo Auricchio, 53 anni, docente del liceo “Giambattista Vico” arrestato nei giorni scorsi per atti sessuali con alcune allieve, si è sparato al petto poco dopo le 14 nella sua casa di Quarto, in provincia di Napoli. ...

Invasione di cimici aliene : per Ucciderle in Italia ?arriva la vespa samurai : Claudio Cartaldo La decisione della Commissione Agricoltura del Senato: contro le cimici aliene, ecco le vespe samurai La commissione Agricoltura del Senato ha deciso: per evitare l’Invasione di cimici marmorate asiatiche un insetto incubo per agricoltori e per chi ha frutteti, i senatori hanno dato il loro via libera all’introduzione di un antagonista naturale che possa combatterla. Si tratta della vespa samurai (Trissolcus ...

La mangiamo spesso - senza sapere l’effetto che può avere : Uccide le cellulare tumorali : Le cipolle rosse contengono concentrazioni elevate di sostanze in grado di bloccare la comunicazione tra cellule tumorali e di spingerle al ‘suicidio’. Come riporta fanpage, Un team di ricerca dell’Università… L'articolo La mangiamo spesso, senza sapere l’effetto che può avere:uccide le cellulare tumorali proviene da Essere-Informati.it.

Giulia Bongiorno a Gaia Tortora : "Il magistrato può Uccidere una persona - e lei ne sa qualcosa" : "Il correntismo nella magistratura causa la patologia a cui stiamo assistendo, il magistrato è quello che condanna, che può uccidere una persona assolvendola dopo 10 anni". Il ministro Giulia Bongiorno, corresponsabile della Lega alla Giustizia, ospite di Gaia Tortora a Omnibus, su La7, sottolinea l

Assolda un sicario per Uccidere la moglie - arrestato : Avrebbe Assoldato un sicario per uccidere la moglie. Con questa accusa i poliziotti del Commissariato di Patti hanno arrestato un 50enne

Sbanda e Uccide una donna. La fidanzata in auto con lui : "L'ha fatto perché volevo lasciarlo" : “È stato il mio fidanzato a scagliarsi contro l’auto che guidava in senso opposto. Ha Sbandato volontariamente perché stavamo litigando in auto e io lo volevo lasciare”, ha confessato una ventunenne di Treviso.La ragazza ha raccontato la sua versione dei fatti alle forze dell’ordine e ai soccorritori intervenuti dopo l’incidente che l’ha vista coinvolta nella notte di venerdì 7 giugno ...

Russia - madre Uccide la figlioletta di 2 anni per punizione : bimba soffocata con il pane : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato in Russia il mese scorso, precisamente a Omsk, dove una donna di 28 anni, Svetlana Mirzoeva, ha brutalmente ucciso la sua figlioletta di soli 2 anni. La notizia è stata resa nota solo nelle ultime ore, in quanto la donna sarebbe stata riconosciuta colpevole e rischia fino a 15 anni di carcere. In preda ad un raptus di follia la giovane mamma avrebbe ucciso la sua bimba, la quale si sarebbe resa ...

Messina : assolda killer per Uccidere ex moglie e suo avvocato - arrestato : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - L'ex moglie doveva morire. E per ucciderla aveva persino assoldato dei killer. Con l'accusa di atti persecutori la Polizia ha arrestato a Patti, in provincia di Messina, un uomo di 50 anni che da tempo perseguitava l'ex consorte. Gli agenti hanno dato esecuzione all'or

Treviso - causa incidente e Uccide 62enne. La fidanzata in auto con lui : “Ha sbandato apposta perché volevo lasciarlo” : Ha provocato volontariamente un incidente frontale contro un’auto nella corsia opposta, provocando la morte di Giuseppina Lo Brutto, di 62 anni. Tutto per uccidere se stesso e la sua fidanzata, che lo voleva lasciare ed era seduta in macchina a fianco a lui. Per questo Christian Barzan, di 22 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario e tentato omicidio. I fatti sono accaduti a Povegliano, in provincia di Treviso, ...

Vicenza - Uccide la ex a coltellate - ferisce un'altra persona e tenta di togliersi la vita : Una terribile tragedia si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi a Montegaldella, piccolo centro dei colli Berici in provincia di Vicenza, dove una donna di 43 anni è stata brutalmente assassinata dal suo ex compagno, un uomo di 38 anni. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, i due si erano separati da poco più di un mese, lui era andato a vivere in un'altra abitazione. Intorno alle ore 16:45 di oggi l'uomo si è recato dalla ...

Tabaccaio Uccide ladro a Ivrea : indagato per eccesso di legittima difesa. Salvini : piena solidarietà : Un Tabaccaio ha sparato e ucciso un ladro che aveva tentato l'assalto nella notte alla sua tabaccheria. È successo a Pavone Canavese, alle porte del quartiere San Bernardo di Ivrea. Tre...