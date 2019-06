Tagli di capelli per l' estate | il top knot | il double bun e le chiome lunghe

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Nell'2019 saranno proposti molti nuovidi; in particolare saranno molto apprezzate da tutte le donne le acconciature. Queste saranno perfette non solo nelle giornate al mare, ma anche per lo shopping o per una serata importante. NuoveAlcuni parrucchieri hanno proposto delle acconciature molto facili e veloci da realizzare; queste saranno perfette per ogni ragazza che ha sempre poco tempo da dedicare a sé stessa. Su unazza media o medio-lunga sarà perfetto lo chignon messy, il quale sarà ingentilito da una bella treccia laterale; per fissare il tutto basterà un po' di lacca. Sarà molto amato da tutte le ragazze anche ilbun: per creare quest'ultimo la capigliatura andrà divisa in due e andranno realizzati due chignon molto alti....

