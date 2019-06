Shattered | Tale of the Forgotten King – Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

gamerbrain

(Di lunedì 17 giugno 2019) Con Dark Souls, From Software ha dato vita ad un nuovo genere videoludico che prende nome dallo titolo stesso, ossia Souls Like. Avete mai sentito definire un titolo un Souls Like? Questo perchè il gioco propone meccaniche simili al capolavoro di Miyazaki. Nel corso degli anni abbiamo assistito alla nascita di numerosi giochi della suddetta categoria, alcuni in 3D altri in 2D ma quello di cui vogliamo parlarvi oggi è un calderone di idee ben concepite seppure bisogna ancora lavorarci su per migliorare determinati aspetti. A seguire vi proponiamo la nostra recensione, disponibile su Steam.