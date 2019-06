Rate Wind per LG G8s ThinQ | aggiunto al listino dal 17 giugno

optimaitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) Vi stavate giusto chiedendo che fine avesse il fatto il top di gamma LG G8s? Vi avevamo fornito qualche indicazione sulla messa in vendita di questo prodotto ad inizio mese, mettendovi al corrente del fatto che il top di gamma avrebbe compiuto il proprio debutto commerciale per la fine di, al prezzo di 769 euro. Come riportato da 'tuttoandroid.net', da oggi 17il catalogo di smartphone acquistabili consi espande, accogliendo, tra gli altri, proprio LG G8s, in accoppiata alle offerte All Inclusive e Call Your Country.L'opzione 'Telefono Incluso', che prevede un contratto dalla durata di 30 mesi, vi consente di acquistare LG G8sa 19.99 euro/mese ed un contributo iniziale di 129.99 euro (l'eventuale rata finale ammonta ad appena 40.21 euro, quindi nemmeno una somma tanto spropositata). Il costo complessivo della spesa è di 729.69 euro, potendolo ...

