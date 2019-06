Marijuana | residui chimici di risalenti al 500 a C “Usata nello Xinjiang per comunicare

ilfattoquotidiano

dal 500 a. C., sono stati rinvenuti nella Cina occidentale all'interno di bruciatori per incenso apparentemente utilizzati durante riti funebri. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances, condotto congiuntamente dall'Accademia cinese delle Scienze, l'Accademia cinese delle Scienze sociali, il Max Planck Institute for the Science of Human History e l'Università del Queensland, secondo il quale potrebbe trattarsi del più antico caso di utilizzo della cannabis per le sue proprietà psicoattive. La scoperta coinvolge dieci bracieri in legno conservati all'interno di otto tombe nel cimitero di Jirzankal, sulle montagne del Pamir, nella regione autonoma uigura dello. Circa 70 i reperti recuperati fino a ora, tra cui perline di vetro, arpe, pezzi di seta, ciotole e piatti di legno, mentre il ...