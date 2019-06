L' endgame di DOOM Eternal presenterà la meccanica delle invasioni

eurogamer

(Di lunedì 17 giugno 2019) Unamaggiori novità diè senza dubbio rappresentata dalle, in poche parole un giocatore potrà entrare nella partita di un altro utente (in forma di demone) per cercare di mettere i bastoni tra le ruote. Questa sembra però essere una funzione destinata all'.Come riporta VG247, al momento la cosa è ancora in fase di lavorazione, tuttavia pare che si potrà scegliere uno dei demoni disponibili nella Battle Mode, che dovrà però essere presente anche nel livello da invadere. Ecco le parole del creative director Hugo Martin:"La dinamica è simile a quella del gatto e topo, come demone avrai l'abilità di nasconderti nell'ambiente, aggirare e fiancheggiare ilSlayer. Inoltre giocando nei panni del demone si potranno fare molte cose, come ad esempio raggiungere piattaforme visibili solo a lui mentre un cancello potrebbe essere chiuso per ilSlayer ma ...

