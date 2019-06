Legge sull' eutanasia | il 24 giugno alla Camera ma è scontro tra Lega e 5 Stelle

Québec - nuova Legge sull'immigrazione : 9.14 La provincia canadese del Québec ha approvato una controversa legge sull'immigrazione, che sposta l'attenzione nel sistema di accoglienza dal principio 'primo arrivato, primo servito' a un maggiore interesse verso le competenze utili nel mercato del lavoro locale. In base alle nuove norme, circa 18 mila richieste saranno respinte, andando a colpire circa 50 mila persone (molte delle quali già residenti),che dovranno riavviare l'iter per ...

Legge sull'eutanasia - il 24 giugno alla Camare ma è scontro tra Lega e 5 Stelle : Non esiste un testo unico da discutere. Il Movimento è per il sì a una dolce morte a maggiorenni, malati terminali e in ospedali pubblici; la Lega è pronta a cancellare con un colpo di spugna diritti già acquisiti. Il Parlamento ha tempo fino a settembre per legiferare, poi...

Hong Kong - storiche proteste contro la Legge sull’estradizione in Cina : 2 milioni in piazza [FOTO] : Quasi 2 milioni di persone a Hong Kong hanno partecipato oggi alla manifestazione indetta per la seconda domenica di fila contro la legge sulle estradizioni in Cina, quasi il doppio di domenica scorsa: sono le stime fornite dagli organizzatori del Civil Human Rights Front. L’ex colonia britannica ha una popolazione di poco superiore a 7,4 milioni di persone. Il governatore di Hong Kong, Carrie Lam, si e’ scusata per il controverso ...

A Hong Kong marea umana : più di un milione contro la Legge sulle estradizioni in Cina : La seconda marcia in corso oggi a Hong Kong contro la legge sulle estradizioni in Cina avrebbe già raggiunto un numero di adesioni più alto della prima, tenuta domenica scorsa, che gli organizzatori hanno stimato in poco più di un milione di persone.Lo sostengono i media locali, secondo i quali la polizia ha aperto più corsie stradali alla marea di gente e dopo quasi due ore dall’inizio della marcia, c’era ...

Migliaia di venezuelani sono arrivati in Perù prima dell’entrata in vigore di una Legge restrittiva sull’immigrazione : Negli ultimi giorni Migliaia di venezuelani sono arrivati in Perù, prima dell’entrata in vigore – prevista per oggi, sabato 15 giugno – di nuove e più restrittive leggi sull’immigrazione. Finora i venezuelani dovevano avere con sé soltanto la carta d’identità,

Hong Kong - Carrie Lam : "Sospesa la Legge sulle estradizioni" : Hong Kong ha annunciato la “sospensione” sine die del dibattito sulla controversa legge sulle estradizioni in Cina. Lo ha annunciato la governatrice Carrie Lam, motivando la mossa “alla luce di quanto successo e, come governo responsabile”, in riferimento alle proteste di domenica e agli scontri di mercoledì tra polizia e manifestanti.Carrie Lam non ha confermato l’incontro con Han Zheng, tra i 7 membri del ...

Hong Kong - la governatrice Lam : la Legge sulle estradizioni è sospesa : Hong Kong ha deciso la «sospensione» sine die del dibattito sulla controversa legge sulle estradizioni in Cina. Lo ha annunciato la governatrice Carrie Lam, motivando la mossa «alla luce di quanto successo e, come governo responsabile», in riferimento alle proteste di domenica e agli scontri di mercoledì tra polizia e manifestanti....

Il governo di Hong Kong ha ceduto : sospesa la Legge sull’estradizione |Foto : La Chief Executive Carrie Lam annuncia il rinvio (a tempo indeterminato) della riforma che avrebbe consentito di consegnare i fuggitivi alla Cina

Hong Kong - dopo le protese arriva l’annuncio della governatrice Lam : “Sospesa la Legge sulle estradizioni” : dopo giorni di proteste e violenti scontri di piazza, Hong Kong fa marcia indietro e annuncia la sospensione della nuova controversa legge sull’estradizione in Cina che, secondo gli oppositori, metterà i cittadini del Paese in balia di un sistema giudiziario cinese opaco e politicizzato. L’annuncio è arrivato alle tre del pomeriggio di sabato (ora locale): dopo una riunione con i suoi consiglieri, la governatrice Carrie Lam è ...

I senatori francesi tornano sui cambiamenti per “rilassare” la Legge sull’aborto : Manifestazione a Parigi a favore dell’aborto Il Senato francese ha fatto marcia indietro riguardo proposte di modifica della legge sull’aborto del paese, in un momento così critico come quello in cui gli Stati Uniti adottano misure sempre più severe per scoraggiare le donne dal cercare l’aborto. Il 7 giugno, il Senato francese ha adottato una legge che aumenta il ritardo legale in cui è possibile per le donne ottenere un ...

Corte Strasburgo : «L’Italia riveda la Legge sull’ergastolo - no a trattamenti inumani» : La sentenza della Corte europea dei diritti umani riguarda il caso di Marcello Viola, condannato per associazione mafiosa, omicidi e rapimenti, in prigione da inizio anni Novanta. L’associazione Nessuno tocchi Caino: «Pronunciamento storico»

Hong Kong - il Parlamento sospende i lavori sulla Legge per l’estradizione in Cina. Scontri violenti : 72 feriti - due gravi : Dopo il quarto giorno di violente proteste a Hong Kong e l’invasione del Parlamento da parte dei manifestanti, l’assemblea ha deciso di sospendere i lavori sulla controversa legge sulle estradizioni verso la Cina. Le autorità hanno annunciato la chiusura di tutti gli uffici governativi situati nel distretto finanziario. Gli Scontri tra cittadini e polizia hanno causato mercoledì 72 feriti, di un’età compresa tra i 15 e i 66 ...

