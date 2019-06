In Cyberpunk 2077 sarete in grado di richiamare il vostro veicolo | proprio come in The

eurogamer

(Di lunedì 17 giugno 2019) Dopo la presentazione all'E3, distanno affiorando nuovi recenti dettagli. Tra questi ora sappiamo qualcosa di più per quanto riguarda i veicoli ed il loro utilizzo.consente di raccogliere una serie di veicoli (auto e moto). Ma cosa succede quando lascerete illontano da voi?"Succederà la stessa cosain The Witcher 3" ha dichiarato Pawel Sasko a VG247. "Tutti i veicoli sono dotate di Intelligenza Artificiale, vi basteràla vostra auto che arriverà verso di voi. Questa cosa funzionerà sia per quanto riguarda le auto che le moto. Quindi non preoccupatevi di lasciare ilda un'altra parte, ad una vostra chiamata arriverà in men che non si dica".Leggi altro...

