Comunali in Sardegna | a Cagliari è testa a testa Nell?isola primo sindaco leghista

Comunali in Sardegna - a Cagliari testa a testa tra Centrodestra e Centrosinistra. Nell?isola primo sindaco leghista : Uno spoglio molto lento nella notte per le elezioni Comunali sarde. A Cagliari è subito testa a testa a fil di quorum del 50 per cento tra i candidati di Centrodestra Paolo Truzzu e Francesca...

Comunali Sardegna - cala affluenza : 1.19 affluenza in calo per le Comunali in Sardegna dal 65,39% delle precedenti consultazioni al 55,3%. Eletti 9 sindaci in comuni sardi con unica lista su 28 amministrazioni al voto. Si tratta dei primi cittadini di Sarule,Onanì,Ortueri (Nuoro),Magomadas, Sorradile (Oristano),Illorai, Putifigari (Sassari), Esterzili e Genoni (Sud Sardegna). "A Illorai, 849 abitanti, piccolo centro del Goceano festeggiamo il primo sindaco leghista in Sardegna, ...

Elezioni Comunali Sardegna 2019 : affluenza al 37 - 74%. La diretta : Elezioni comunali Sardegna 2019: affluenza al 37,74%. La diretta Sono 390mila gli elettori chiamati alle urne per eleggere sindaci e consiglieri di 28 comuni tra cui Cagliari, Sassari e Alghero Parole chiave: Sardegna ...

Sardegna oggi al voto per rinnovare 28 amministrazioni Comunali : Urne aperte dalle 7 alle 23 in Sardegna per rinnovare 28 amministrazioni comunali. Tra i comuni al voto anche Cagliari, Sassari e Alghero

ELEZIONI Comunali 2019 - COME SI VOTA/ Sardegna - preferenze e voto disgiunto : COME si VOTA alle ELEZIONI COMUNALI 2019: Sardegna: fac simile scheda, voto disgiunto, preferenze. Cosa cambia sopra e sotto i 15mila abitanti.