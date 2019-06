Camilleri in ospedale | è grave  L’attesa e la commozione

Andrea Camilleri - arriva il bollettino medico dall’ospedale : la situazione : Le condizioni di Andrea Camilleri rimangono critiche. Lo scrittore è attaccato a un macchinario che lo aiuta a respirare. E’ quanto emerge dal bollettino medico diffuso alle ore 17 dall’ospedale Santo Spirito di Roma, dove lo scrittore è ricoverato in rianimazione da questa mattina per un arresto cardiaco. “Lo scrittore è arrivato con un arresto cardiocircolatorio – si legge nel bollettino -. In pronto soccorso è stata ...

