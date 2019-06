Adesso anche in My Little Pony c' è una coppia omo

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Alessandro Zoppo Il cartone animato ha introdotto una nuovadi personaggi: la zia Holiday e la zia Lofty, dichiaratamente omosessuali Se per Elsa di Frozen la Disney si è trovata davanti tanti fan contrariati, i produttori di My- L'amicizia è magica hanno avuto vita facile. La serie animata basata sui Mini, i celebri giocattoli di Hasbro, ha già la sua primalesbica di protagonisti. I due personaggi si chiamano zia Holiday e zia Lofty e hanno debuttato nell’episodio Cutie Mark Crusaders per sempre, il 12esimo della nona stagione. La puntata ha esordito in Italia lo scorso 21 maggio su Cartoonito ma negli Stati Uniti è andata in onda il 15 giugno, in occasione del Gay Pride. Le zie Holiday e Lofty sono le due parenti che si offrono di prendersi cura di Scootaloo quando i suoi genitori sono costretti a lasciareville per lavoro. Nicole ...

