Trastevere | botte e testate a quattro ragazzi | “Aggressione squadrista”

(Di domenica 16 giugno 2019) “Ieri notte alle 4 circa del mattinoventenni sono stati aggrediti da una decina di individui di circa trent’anni all’urlo di ‘Hai la maglietta del Cinema America, sei antafiscista, levati subito sta maglietta, te ne devi andare via da qua’. Iaggrediti avevano passato la serata anche in piazza San Cosimato per seguire le proiezioni deidel Cinema America”. Lo denunciano il Cinema America. Ecco, a loro avviso, quanto accaduto: “Bottigliate, pugni, insulti econ minacce affinche’ ilevassero le magliette. A denunciare il tutto David Habib, 20 anni, ricoverato d’urgenza al Fatebenefratelli, che indossava la maglietta bordeaux ora piena di sangue per via di una tumefazione e trauma con fattura scomposta alla piramide nasale. Ad un altro degli aggrediti inoltre tre punti sul sopracciglio ...

