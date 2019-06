Tira più una foto di Helmut Newton che un carro di buoi

Gennaro ha cercato la ragazza che più atTirava l'attenzione! La stoccata di Lory Del Santo : L'attrice e regista ha espresso su Novella 2000 il suo giudizio sulla relazione tra l'ex Gennaro Lillio e Francesca De André. Un rapporto che, secondo Lory Del Santo, non è destinato a durare. Lory Del Santo non è sicuramente una grande fan di Francesca De André. Intervistata su Novella 2000, la showgirl l’ha definita “egocentrica”. Forse le due donne hanno troppo in comune: una partecipazione al Grande Fratello, la prima in ...

Temptation Island 2019 slitta : non partirà più lunedì 17 giugno : Quando inizia Temptation Island 2019? Non più lunedì 17 giugno Brutte notizie per i fan di Temptation Island. La nuova edizione del programma prodotto da Maria De Filippi non partirà lunedì 17 giugno come annunciato nei giorni scorsi. Mediaset non ha ancora confermato una data ufficiale di partenza per la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. […] L'articolo Temptation Island 2019 slitta: non partirà più lunedì 17 giugno proviene da ...

Facebook non consentirà più la pre-installazione delle sue app sui nuovi telefoni Huawei : Secondo l’agenzia di stampa Reuters, Facebook non consentirà più la pre-installazione delle sue app sui nuovi telefoni Huawei, la nota azienda tecnologica cinese da mesi al centro delle attenzioni in tutto il mondo per via dei suoi legami col governo

"Più sicurezza a Fidenza" ma ha commesso decine di reati. Fratelli d'Italia riTira il candidato consigliere : Furti e porto d'armi: il partito scivola sul casellario giudiziario di un esponente in lista ed è costretto a fare retromarcia

Biennale di Venezia : E’ qui il party dell’arte. AtTirano più le feste che le installazioni. Gara tra i collezionisti a chi paga di più : Venezia invasa dalle tribù dei nomadi dell’arte: alla domanda cosa hai visto d’interessante si sostituisce a quale festa vai? Se non riesci neanche a imbucarti non ti rimane che la frustrazione dell’escluso. Se non sei del giro e non sei invitato alle anteprime delle anteprime, che cominciano cinque giorni prima dell’apertura ufficiale, ti senti uno sfigato. Le prevue offrono oltre alla Prima Visione (senza l’effetto di sentirsi carne umana in ...

Smart si riTira dagli Stati Uniti - le citycar elettriche guardano sempre più a Oriente : Pertanto, a giugno saranno prodotte le ultime Smart destinate ai mercati del nuovo mondo e le vendite si protrarranno fino alla fine dell'anno per esaurire gli stock in giacenza. Un epilogo che ...

Favaro si riTira : 'Lascio il gioco più bello del mondo. Ora farò il poliziotto' : 'Il rugby è il gioco più bello del mondo - spiega ora Favaro -. Ho fatto della mia passione il mio lavoro per oltre dieci anni, un privilegio che non tutti possono permettersi. Voglio ringraziare la ...

Siri : Conte chiede pazienza - "la mia giacca non si lascia Tirare più di tanto" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha invitato alla pazienza sul caso del sottosegretario Armando Siri. "Mi chiedete quotidianamente di Siri, ho annunciato con trasparenza i principi del mio percorso", ha spiegato il premier nel corso della conferenza stampa congiunta con il collega tunisino Youssef Chahed a Tunisi. "Vi chiedo di pazientare fino al termine, si assumerà una decisione e ...

Si riTira Darío Conca. E’ stato sul podio dei calciatori più pagati di sempre : Darío Leonardo Conca ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a quasi 36 anni. L’argentino è stato tra i più pagati di sempre. Trequartista dalle spiccate qualità tecniche, bravissimo soprattutto sui calci piazzati, Conca ha giocato l’ultima stagione nel Austin Bold FC, nella seconda divisione degli Usa. Cresciuto nelle giovanili del Tigre, è passato poi al River Plate. Conca ha giocato anche in Cile (con ...