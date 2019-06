La battaglia di Hacksaw Ridge | trama | cast e curiosità

La battaglia di Hacksaw Ridge - chi era davvero Desmond Doss : un obiettore di coscienza : Nella serata di venenrdì 14 giugno è andato in onda su Canale 5 il film La Battaglia di Hacksaw Ridge, crudo dramma bellico ispirato a fatti realmente accaduti, nato dalla mente di Mel Gibson. Interessante conoscere più nel dettaglio il protagonista della storia, Desmond Doss. Desmond Doss, obiettore di coscienza Desmond Doss, brillantemente riportato in vita nel film dal giovane attore Andrew Garfield, nasce in Virginia il 7 febbraio del 1919 ...

La battaglia di Hacksaw Ridge film stasera in tv 14 giugno : cast - trama - curiosità - streaming : La battaglia di Hacksaw Ridge è il film stasera in tv venerdì 14 giugno 2019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV La battaglia di Hacksaw Ridge film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Hacksaw RidgeUSCITO IL: 2 febbraio 2017GENERE: Drammatico, GuerraANNO: 2016REGIA: Mel ...