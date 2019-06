Il Comune non può vietare l' accesso dei cani in spiaggia

Matera nel baratro - deserto il bando per le manifestazioni d’interesse : ma il Comune non molla : Situazione sempre più delicata in casa Matera che, dopo essere stata esclusa a metà stagione dall’ultimo campionato di Serie C, avrebbe intenzione di ripartire dalla Serie D. Ma è andato deserto il bando per le manifestazioni di interesse, e così il Comune ha lanciato un nuovo appello agli imprenditori. Stamani, nella sala Mandela del Municipio, affollata di tifosi, il vicesindaco e assessore comunale allo sport, Giuseppe Tragni, ha ...

LETTURE/ Non c'è vita in Comune senza la scoperta dell'io : "Che vita è la vostra se non avete vita in comune" si chiede Eliot. Da sant'Ambrogio ad Armani, Milano ha dato una sua peculiare risposta a questa domanda

Salvini : a Roma non ci sono gabbiani ma mostri - Comune tolga immondizia da strade : Roma – “Qui a Roma ci sono mostri, non gabbiani”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, che pubblica anche un video. “Eccomi sui tetti di Roma- dice Salvini nel video-, torno giu’ in ufficio ma mi occupo di sicurezza e ci sono dei gabbiani che non sono gabbiani… sono mostri. Mi appello al comune di Roma togliete l’immondizia dalle strade perche’ non se ne ...

Gigi Buffon non rinnova col Psg "di Comune accordo" : addio dopo un anno - sfuma il sogno-Champions : Finisce dopo una stagione l’avventura di Gigi Buffon al Paris-Saint Germain. Lo ha annunciato il club francese con una nota sul proprio sito ufficiale nella quale spiega che il contratto con il 41enne portiere in scadenza il prossimo 30 giugno non sarà rinnovato di comune accordo. Parabola brevissim

VIDEO Max Biaggi : “Marquez sempre al posto giusto al momento giusto - non è una dote Comune” : Marc Marquez ha conquistato la pole position nel GP d’Italia 2019 grazie a un giro secco di assoluta strategia in cui ha preso la scia per siglare il tempo buono e battere l’intera concorrenza. Il Campione del Mondo ha così fatto saltare il banco con estrema astuzia e domani scatterà davanti a tutti. Ad analizzare la prestazione dello spagnolo della Honda è stato anche Max Biaggi ai microfoni di Sky Sport: “Marquez spesso e ...

Alluvione Genova - la Cassazione sull’ex sindaca : “Comune impreparato. C’era un’ora di tempo - ma non si fece nulla” : “Ci sarebbero dovute essere, in giro per la città, auto della Polizia municipale munite di megafoni per allertare la popolazione, mezzi con nastri e transenne atti a chiudere le strade, pronti a concentrarsi nel punto in cui la criticità si fosse palesata tale. E un raccordo costante con forze dell’ordine e vigili del fuoco, oltre che con le direzioni scolastiche e le aziende di trasporto pubblico“. A scriverlo è la Corte di ...

Migranti - Riace non verrà esclusa dal sistema Sprar : vinto il ricorso del Comune : Riace non sarà esclusa dal sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati: il Tar della Calabria ha accolto il ricorso del Comune, dando torno al ministero degli Interni. I giudici hanno riscontrato un danno erariale, che dovrà essere valutato dalla Corte dei Conti.Continua a leggere

Gli sposi non si presentano in Comune per il matrimonio : è giallo sui telefoni spenti : Le nozze erano fissate per sabato 18 maggio, a mezzogiorno, nella sala della giunta del Palazzo Comunale di San Benedetto del Tronto, nelle Marche. Peccato però che non si sia presentato nessuno, né gli invitati né, tantomeno, gli sposi. Il sindaco Pasqualino Piunti che avrebbe dovuto celebrare la cerimonia ha atteso una mezz’ora e poi ha avvisato la segreteria chiedendo di contattare gli sposi ma i loro cellulari risultavano spenti o ...

Pordenone - nel Comune di Andreis non si trova un candidato sindaco : niente voto : Che le poltrone facciano gola a molti è vero. Ma la regola non ha un valore assoluto. Non lo ha, almeno, ad Andreis, un piccolo comune della provincia di Pordenone. Nessuno si è candidato a sindaco e quindi non ci saranno le elezioni, le schede, i partiti da votare. Il 26 maggio l’attuale primo cittadino, Romero Alzetta, 66 anni, uscirà di scena. E’ lui stesso a spiegarlo. “I residenti volevano un sindaco di Andreis: io sono di ...

Giampaoletti : piano industriale Roma Metropolitane non ancora approvato - decide Comune : Roma – “Il piano industriale non e’ stato ancora approvato dal socio. Questa e’ la formualzione che la societa’ ha trasmesso. Il socio sta effettuando ancora sue valutazioni: nel momento in cui il piano sara’ approvato, o nella sua attuale formulazione, o eventualmente con nuova formulazione con emendamenti, avremo la formulazione definitiva del piano stesso”. Cosi’ il Dg del Campidoglio, Franco ...

“Saluto romano è reato - non è fatto di lieve entità” : la Cassazione conferma la condanna per gesto in Comune a Milano : Chi compie il saluto fascista, soprattutto durante un consiglio comunale, non merita sconti di pena perché non è un gesto di “lieve entità“. Con queste motivazioni la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un mese e 10 giorni di reclusione con pena sospesa per Gabriele Leccisi, avvocato milanese che durante la seduta dell’ 8 maggio 2013 dell’assemblea a Palazzo Marino in cui si discuteva di sicurezza e ...

Il punto in Comune tra calcio e MotoGp ed il rapporto con Valentino Rossi - Marquez ammette : “se è un avversario non sarà mai il tuo migliore amico” : Marc Marquez il paragone tra calcio e MotoGp ed il rapporto con Valentino Rossi: la sincerità del campione del mondo in carica Weekend ricco di emozioni per Marc Marquez: dopo essere stato ospite del paddock del Montmelò, dove si sta svolgendo il Gp di Spagna di Formula 1, il campione del mondo in carica di MotoGp è volato in Germania dove ha aperto la sfida di calcio tra Lipsia e Bayern Monaco con uno spettacolo in sella alla sua Honda ...

Viabilità modificata - i residenti di via Subasio non ci stanno : "Il Comune ci ascolti" : Rendere percorribile via Trinci in entrata e togliere il doppio senso di circolazione in via Subasio. Sono queste alcune delle richieste che i residenti di Prato Smeraldo fanno all'amministrazione ...

Migranti : Salvini - 'con porti chiusi Mediterraneo non più fossa Comune' : Montegranaro (Fm), 9 mag. (AdnKronos) - "Grazie alle politiche di rigore, controllo e rispetto delle regole, grazie ai porti chiusi, la cosa che più mi rende orgoglioso del lavoro che stiamo facendo è che abbiamo più che dimezzato il numero di morti e dispersi nel mar Mediterraneo. Abbiamo salvato l