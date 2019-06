Game of Thrones spin off | tutto quello che sappiamo su Bloodmoon

Anteprima Elden Ring : tra Game of Thrones e Dark Souls - scopriamo il gioco di Martin : Si chiama Elden Ring. Si legge fantasy. Di quelli oscuri, dal fascino gotico e la personalità (ancora) ambigua. Annunciato tra le luci e i colori della conferenza Microsoft in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles, si tratta del nuovo videoGame di Hidetaka Miyazaki e dalla sua From Software. Talenti che, tra le altre cose, hanno dato vita a Bloodborne, alla sontuosa trilogia ruolistica di Dark Souls e al più recente - e cattivissimo! - Sekiro ...

Quella volta che Sophie Turner di Game of Thrones ci ha provato con Matthew Perry di Friends - ma è andata male : Se fosse un episodio di Friends, parafrasando i classici titoli della serie, lo intitoleremmo "Quella volta che Sophie Turner di Game of Thrones ci ha provato con Matthew Perry ma le è andata male". A raccontarlo è stata proprio lei, la Sansa del Trono di Spade, ridendo del suo stesso approccio con il collega ex star di Friends. Durante la promozione del suo nuovo film X-Men: Dark Phoenix, la Turner ha partecipato al format "Behind the ...

Da Game of Thrones alla realtà - le relazioni al tempo del sovranismo : (A cura di Guglielmo Picchi, sottosegretario leghista agli Affari Esteri, per la rivista Formiche) “Logica vuole che esista una proporzione geometrica tra l’argomento che deve essere sostenuto e la forza necessaria a sostenerlo”. Potrebbe sembrare una frase pronunciata dalla Regina dei Draghi nel suo nobile seppur spietato sforzo di liberare i popoli dall’oppressione schiavista. Appartengono invece al cardinale ...

La serie TV di Halo punta ad essere come Game of Thrones ma senza alcun incesto : Uno show televisivo di Halo è in lavorazione con Pablo Schreiber (Orange is the New Black) nei panni di Master Chief. Microsoft ha grosse ambizioni per questo spettacolo e Kiki Wolfkill di 343 Industries ha recentemente dichiarato che lo show di Halo punta ad essere simile a Game of Thrones in qualche modo, riporta Gamespot.Wolfkill ha sottolineato nell'ultimo episodio del podcast AIAS Game Maker's Notebook che, come Game of Thrones, la serie ...

Game of Thrones - 10 cose che si scoprono nel documentario The Last Watch : https://www.youtube.com/Watch?v=9K7c0jXkaGc Lasciar andare un fenomeno globale a cui tutto il mondo si è affezionato, come è stato per Game of Thrones, non è affatto facile. E dunque i fan, soprattutto quelli a cui è rimasto l’amaro in bocca per il finale, hanno potuto prolungare il loro addio nostalgico alla produzione Hbo grazie a The Last Watch, un esclusivo documentario dietro le quinte diretto da Jeanie Finlay (trasmesso e ancora ...

Game of Thrones : The Last Watch/ I dettagli sul documentario su Il Trono di Spade 8 : Game of Thrones: The Last Watch, tutti i dettagli sul documentario che porta il pubblico dietro le quinte de Il Trono di Spade 8

Game of Thrones : The Last Watch - su Sky Atlantic il dietro le quinte dell'ultima stagione : Due settimane senza Game of Thrones ed ancora se ne parla. Tanto basta per rendersi conto di quanto la Hbo abbia regalato alla Storia della televisione una produzione che è diventata caso di studio, oltre che oggetto di discussioni, teorie e polemiche. Ma cosa c'è dietro quello che, negli anni, è diventato un cult senza precedenti, capace di arrivare a tenere incollati davanti allo schermo oltre 19 milioni di americani per il series finale? Una ...

Game of Thrones - il documentario making of dell’ultima stagione : Tutto sull’ultima stagione, l’ottava, di Game of Thrones, un dietro le quinte commosso, un omaggio da vero fan per la serie dei record: Game of Thrones The last watch è in onda lunedì 3 giugno alle 21,15 su Sky Atlantic. Il modo migliore per dire addio alla serie che ha commosso, entusiasmato, avvinto i fan del fantasy (tanto che ora si attendono gli spin off). Fango e sangue, lacrime e trionfi grazie lala regista Jeanie Finlay che ...

Cosa c’è da sapere su The Last Watch - il documentario sull’ultima stagione di Game of Thrones : Non è facile dire addio a un fenomeno globale come Game of Thrones, anche al netto di alcuni rimpianti. Per fortuna, Hbo ha scelto di aiutare i fan nella dura fase del distacco con The Last Watch, un lungo documentario sul making of dell’ottava stagione, che andrà in onda per l’Italia su Sky Atlantic il 3 giugno alle 21:15 e in streaming su Now.tv. http://www.youtube.com/Watch?v=3Vs5wYHyANs A girarlo è stata la regista Jeanie ...

Nel codice di Sekiro è nascosto un riferimento al gioco su Game of Thrones di From Software? : Stando alle indiscrezioni che stanno circolando in questo momento l'autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, George R. R. Martin, starebbe collaborando con niente meno che con Hidetaka Miyazaki di From Software per la realizzazione di un videogioco tratto dai suoi libri.Come possiamo apprendere da PCGamer, inoltre, stando ad alcuni utenti su Twitter sembra esserci traccia di questa collaborazione tra i file di gioco di Sekiro: Shadows Die ...

Game of Thrones : Kit Harington sta meglio - l’attore avvistato in Connecticut : Game of Thrones: l’attore Kit Harington, ultime notizie dopo il ricovero Che il finale di Game of Thrones abbia sorpreso sia i fan che il cast, non è una novità. Quello che più di tutti ha sofferto per la fine della serie tv di HBO è stato Kit Harington, l’interprete di Jon Snow. La notizia […] L'articolo Game of Thrones: Kit Harington sta meglio, l’attore avvistato in Connecticut proviene da Gossip e Tv.

Beyond the Wall porta Game of Thrones su dispositivi VR : HTC Vive ha stretto una partnership con HBO per offrire un'esperienza di realtà virtuale basata su Game of Thrones. L'esperienza Beyond the Wall porta i giocatori oltre la cinta muraria che protegge i sette regni di Westeros e sarà disponibile per gli abbonati di Viveport Infinity da oggi, 31 maggio, riporta Venturebeat.Viveport Infinity offre ai giocatori accesso illimitato e un servizio di abbonamento per la realtà virtuale per $ 13 al mese. È ...

I migliori meme di Game of Thrones in assoluto : Con la chiusura dell’ottava stagione di Game of Thrones si è concluso uno dei più fortunati cicli epici e televisivi della storia recente, che più di ogni altro ha goduto dell’attenzione dei social network, i quali hanno indubbiamente contribuito a garantirne e consolidarne il successo. Negli anni si sono moltiplicati meme, tweet, parodie, saghe, imitazioni e battute che hanno aumentato l’hype intorno al fenomeno, sublimandolo ...