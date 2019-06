Appendino indagata per concorso in peculato | Sono tranquilla

Salone Libro - Appendino indagata per concorso in peculato : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha ricevuto un avviso di garanzia con riferimento alle indagini per la consulenza affidata dalla Fondazione per il Libro al suo ex capo ufficio stampa Luca Pasquaretta, indagato per peculato. L'importo per il lavoro era di 5000 euro lordi, che lui restitui a suo tempo. Lo ha reso noto la stessa sindaca sul suo profilo Facebook. "Quando,- scrive Appendino - alcuni mesi prima dello svolgimento del Salone del ...

Chiara Appendino indagata per concorso in peculato : La sindaca di Torino, M5s, Chiara Appendino è indagata. E’ stata lei stessa a dare la notizia su Facebook. “Per trasparenza nei confronti dei cittadini vorrei rendere noto che ho ricevuto un avviso di garanzia con riferimento alle indagini per la consulenza affidata dalla Fondazione per il Libro al mio ex capo ufficio stampa per un valore di 5000€ lordi e che lui già restituì a suo tempo - scrive la sindaca ...

Salone del libro : Appendino indagata per concorso in peculato : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha reso noto, attraverso il suo profilo Facebook e per "trasparenza nei confronti dei cittadini", di aver ricevuto un avviso di garanzia "con riferimento alle indagini per la consulenza affidata dalla Fondazione per il libro" al suo ex capo ufficio stampa Luca Pasquaretta, indagato per peculato. Si tratta di un lavoro pari a 5000 euro lordi che lui restituì a suo tempo. "Quando, alcuni mesi prima dello ...

Appendino indagata salone libro : La sindaca di Torino Chiara appendino ha reso noto, attraverso il suo profilo Facebook e per "trasparenza nei confronti dei cittadini", di aver ricevuto un avviso di garanzia "con riferimento alle indagini per la consulenza affidata dalla Fondazione per il libro" al suo ex capo ufficio stampa Luca Pasquaretta, indagato per peculato. Si tratta di un lavoro pari a 5000 euro lordi che lui restitui' a suo tempo. "Quando, alcuni mesi prima dello ...