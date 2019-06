Anziano con un arsenale in casa spara contro un chiosco per il troppo rumore | un morto

Cammina sul ciglio della strada con la fidanzata : investito e ucciso da un Anziano : Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 5 giugno, a Piavola di Mercato Saraceno (Cesena) dove un 26enne, Andrea Fiorellini, ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo è rimasto ucciso sul colpo, falciato da un'auto in transito. Il giovane si trovava insieme alla propria ragazza e insieme stavano Camminando sul ciglio della strada, in un tratto dove manca il marciapiede, in via Pietro Nenni, in direzione Piavola. ...

Solo in casa - Anziano chiama il 112 con una scusa : i carabinieri gli fanno compagnia : "C'è una macchina da rimuovere". Ma una volta arrivati sul posto il brigadiere e il maresciallo scoprono che non c'è nessun...

Collepasso - Anziano bruciato vivo : il figlio confessa l’omicidio : Gabriele Laganà La vittima è stata trovata nella sua abitazione a Collepasso con il corpo devastato da ustioni. l’omicidio sarebbe avvenuto al termine di un violento litigio Il figlio di Antonio Leo, l'anziano di 89 anni trovato morto bruciato in casa ieri sera a Collepasso, nel Leccese, dopo un lungo interrogatorio durato tutta la notte è crollato ed ha confessato l’omicidio del padre. E' stato lui, infatti, ad uccidere il genitore ...

Lecce - Anziano bruciato vivo nella sua abitazione : il figlio confessa l’omicidio : Cosparso di alcol e bruciato vivo. È morto così un uomo di 89 anni di Collepasso, in provincia di Lecce. L’anziano, come confermato dagli investigatori, è stato assassinato. L’omicidio è avvenuto mercoledì 29 maggio all’interno della sua abitazione in via Don Sturzo, nel paesino del Salento. Antonio Leo, questo il nome della vittima, è morto nel pomeriggio in seguito alle ustioni riportate dopo che qualcuno lo ha inondato di ...

"Irina dagli occhi di ghiaccio” svuota il conto dell’Anziano e finisce in galera : Paolo Grisorio A Nerviano una delle molte storie di badanti truffaldine che si ripetono identiche attraverso l’Italia Non si chiama Irina Sbatilowa come quella della barzelletta, viene piuttosto definita “ Rina dagli occhi di ghiaccio” da chi l’ha incrociata. Il raggiro Il ideato per la circonvenzione di un uomo anziano, tetraplegico e malato di Alzheimer al quale prestava le sue cure a Nerviano, in provincia di Milano, è valsa la ...

Pescia - Anziano condannato a 4 anni : abusò di un bimbo di 8 anni : La madre del piccolo affidava spesso il bambino ad una coppia di vicini anziani, quando doveva assentarsi da casa. L'orco attendeva che la moglie lasciasse l'abitazione per abusare sessualmente del piccolo Federico Garau ? Luoghi: Pescia

Rapiscono Anziano e tentano di entrare in Italia dalla Slovenia : fermati 4 magrebini : Gabriele Laganà Nel tentativo di entrare in Italia dalla Slovenia, 4 magrebini hanno rapito e rinchiuso nel bagagliaio della sua auto un 79enne sloveno. Gli stranieri sono stati bloccati dalla polizia di Stato nella zona del valico di Fernetti Pur di entrare in Italia non si sono fatti scrupolo di sequestrare un anziano rinchiudendolo nel bagagliaio della propria auto. Il folle e criminale piano messo in atto da 4 immigrati ...

Scontro tra auto e moto - Anziano di Sondalo in gravi condizioni : Un pensionato di 82 anni di Sondalo è ricoverato all'ospedale di Sondrio per un politrauma dopo un incidente stradale avvenuto ieri mattina a Bolladore. Alla guida del suo ciclomotore Piaggio Zip, ...

Bari - Anziano fa sesso con prostituta e muore : lei chiede i 30 euro della prestazione ai carabinieri : Un arzillo anziano si è intrattenuto con una prostituta nelle campagne di Sovereto, una piccola frazione del comune pugliese di Terlizzi, ma non ha retto ad un malore ed è deceduto. La vittima è un uomo di 76 anni, originario di Casamassima, morto durante un rapporto sessuale a pagamento. L’anziano

Manduria - Anziano pestato a morte da baby gang - gli audio : 'Eravamo in sei con le mazze' : Si tinge di particolari ancora più raccapriccianti la vicenda di Manduria, la cittadina del tarantino balzata agli onori della cronaca nazionale per il caso relativo al pestaggio del 66enne Antonio Cosimo Stano, il quale è deceduto dopo 18 giorni di agonia presso l'ospedale locale. La vittima infatti è stata brutalmente seviziata in casa sua da una baby gang, composta da circa 14 ragazzini, otto dei quali sono finiti in carcere con le accuse di ...