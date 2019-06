UFFICIALE – La SSC Bari diventa una società per azioni | tutti i dettagli

Nasce la Scuola Calcio UFFICIALE SSC Bari : Nasce la Scuola Calcio Ufficiale SSC Bari. La notizia è data dall’Ansa. Per realizzarla Luigi De Laurentiis ha stretto un accordo con l’Intesa Sport Club Bari. De Laurentiis si è detto molto contento della collaborazione: “Avere una nostra Scuola Calcio Ufficiale credo sia un tassello fondamentale per sviluppare il progetto del settore giovanile. Crediamo molto nella programmazione e nella possibilità di coltivare ...

UFFICIALE – Di Lorenzo è il primo acquisto della SSC Napoli : “Sono felice - una nuova avventura in un club prestigioso! Non vedo l’ora di iniziare!” : La Ssc Napoli ufficializza l’acquisto di Giovanni Di Lorenzo dall’Empoli. Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli fa l’nnuncio UFFICIALE del primo acquisto della sessione 2019 2020: Giovanni Di Lorenzo Questo il messaggio del Presidente azzurro attraverso il proprio profilo twitter: “Benvenuto a Napoli Giovanni!”. Ecco le prime dichiarazioni di Di Lorenzo in azzurro: “Sono felice di questa mia ...

UFFICIALE – Accordo comune – SSC Napoli i dettagli : Napoli-San Paolo, arriva l’intesa sulla convenzione. Ad annunciarlo ci ha pensato direttamente il comune con un comunicato: “Convenzione per la concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni. Con l’odierna approvazione della delibera di Giunta comunale di proposta al Consiglio di presa d’atto dello ...