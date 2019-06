Uafa contatta i Capogruppo di Camera e Senato

calcioweb.eu

(Di sabato 15 giugno 2019) Mancano pochi giorni all’entrata in vigore del nuovo registro degli agenti Coni e consequenziale cancellazione di tutti i precedenti procuratori sportivi. La, “Union Agent Football Association Deregulation”, nella giornata di ieri hato i capigruppo dichiedendo un’audizione ufficiale per trovare una soluzione immediata al problema. Lo scopo dellaè quello di ottenere una sanatoria o una proroga da parte della maggioranza e sta facendo di tutto affinché ciò possa accadere nel più breve tempo possibile. Ecco la lettera “Esimio, sono Alessio Sundas, Presidente dell’“Union Agent Football Association Deregulation” -, costituita per tutelare i diritti dei procuratori sportivi. Scrivo questa lettera per metterLa a conoscenza di quale sia la situazione in Italia per i procuratori sportivi e per ricevere da Lei un cortese aiuto. Fino ...

