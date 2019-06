Moto2 | GP Catalogna 2019 | risultati e classifica qualifiche Augusto Fernandez beffa

Moto2 - Risultato FP3 GP Catalogna 2019 : Jorge Navarro il migliore - ottimo Di Giannantonio 2°. Baldassarri è nono : E’ lo spagnolo Jorge Navaro il migliore delle prove libere 3 del GP di Catalogna, settimo round del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato iberico l’alfiere della Speed Up ha fatto vedere una grande velocità, siglando il tempo di 1’44″214 a precedere un ottimo Fabio Di Giannantonio, in sella anch’egli alla Speed Up, a conferma della bontà del mezzo su questa pista. Il rookie ha trovato ottimamente le misure sul ...

LIVE Moto2 - GP Catalogna 2019 in DIRETTA : scatta la FP3 - Lorenzo Baldassarri sfida Luthi e Marquez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 Marquez si mette in vetta in 1:44.507 con 380 su Marini, Corsi quinto su Locatelli 11.01 Navarro sale al comando in 1:45.117 ma Luca Marini lo supera in 1:44.887. 11.00 Tutti migliorano e piazzano il record nel T1, anche per diversi decimi. 10.59 1:45.557 per Nagashima che si mette a comandare il gruppo. 10.57 Tutti in pista per i 40 minuti di sessione che ci porteranno alle qualifiche ...

LIVE Moto2 - GP Catalogna 2019 in DIRETTA : FP3 e qualifiche in tempo reale : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca prove libere 1 – Cronaca prove libere 2 – Programma odierno Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di libere e delle qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2019, settimo round stagionale del Motomondiale. Sul circuito del Montmelò si preannuncia una qualifica estremamente tirata ed entusiasmante con diversi pretendenti alla ...

Moto2 - Risultato FP2 GP Catalogna 2019 : Fernandez precede Luthi - Baldassarri quarto dietro a Marquez : Augusto Fernandez ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP Catalogna 2019, tappa del Mondiale Moto2. Lo spagnolo ha concluso il suo miglior giro in 1:44.782 e ha fatto capire di avere un buon passo anche in vista della gara di domenica. Il centauro del Team Flexbox HP 40 ha preceduto Thomas Luthi di appena 88 millesimi, lo svizzero si è confermato ai vertici della classifica dopo essere Risultato il migliore nella FP1 e si candida ...

Moto2 - Risultato FP1 GP Catalogna 2019 : Thomas Luthi precede Alex Marquez - quinto Enea Bastianini : È di Thomas Luthi (KAlex Dynavolt) il miglior tempo alla conclusione della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2019 della Moto2. Sul tracciato del Montmelò il pilota svizzero ha chiuso con il crono di 1:44.673 precedendo i padroni di casa Alex Marquez (KAlex EG 0,0) per appena 60 millesimi e Jorge Navarro (Speed Up) per 67. Se si nota grande equilibrio nelle prime tre posizioni, è ancor più eclatante pensare che i primi ...

LIVE Moto2 - GP Catalogna 2019 in DIRETTA : comincia la prima sessione di prove libere della Moto2! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00 Luthi è il più veloce nel primo giro in 1’46″242 davanti a Binder, Schrotter e Gardner. 10.58 Rispetto alla passata stagione, il consumo delle gomme non dovrebbe rivelarsi un fattore fondamentale ai fini dell’esito della gara. In corso il primo giro lanciato della sessione. 10.57 Non si perde tempo in questo avvio di turno, tutti in pista per il primo run del fine ...

LIVE Moto2 - GP Catalogna 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Programma odierno Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2019, settimo round stagionale del Motomondiale. Si gareggia nei dintorni di Barcellona sul circuito del Montmelò, sede di numerosi eventi motoristici di primo piano e di diverse sessioni di test utilizzate dai team per testare nuove ...