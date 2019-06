Maria De Filippi parla della prima rottura a Temptation Island | lei infatuata di un single

Amici Maria De Filippi - Vincenzo Di Primo : “Non piango. Dovevo vincere” : Amici di Maria De Filippi, parla Vincenzo Di Primo: “Meritavo la vittoria” Vincenzo Di Primo, concorrente del Serale di Amici 18, torna a parlare in un’intervista pubblicata su DiPiù. Il ballerino siciliano si è raccontato al settimanale e, rispondendo alla domanda del giornalista che gli ha chiesto della mancata vittoria, ha rivelato: “Mi è dispiaciuto. Quando partecipi a una gara vuoi vincere. Però il mio obiettivo ...

“Alessia Marcuzzi al posto di Maria De Filippi” : ecco in quale programma : Come per i palinsesti Rai (che verranno presentati ufficialmente il prossimo 9 luglio), anche di quelli Mediaset non c’è ancora alcuna certezza. Solo fra qualche settimana, dunque, conosceremo il nuovo assetto dei programmi per la stagione televisiva 2019-2020, ma ciò non toglie che le indiscrezioni si moltiplichino a vista d’occhio. Nelle ultime ore, per esempio, ha preso già il sopravvento la voce di un cambio al vertice al Grande Fratello ...

Temptation Island 2019 - una coppia scoppia dopo poche ore dall'inizio delle registrazioni. Parla Maria de Filippi : Fremono i preparativi, lunedì 24 giugno partirà l'edizione 2019 di Temptation Island. Abbiamo conosciuto le 6 coppie che si immoleranno nell'avventura dell'estate di Canale 5. Il viaggio dei sentimenti come sempre porterà scompiglio nella vita sentimentale di coloro che vi parteciperanno e in men che non si dica ecco che giungono le prime indiscrezioni su ciò che vedremo in tv.Il sito di Davide Maggio ha rivelato che una delle coppie non ...

Amici Vip in arrivo su Canale 5 senza Maria De Filippi. Bye bye Music Farm : Amici I palinsesti non sono ancora definiti e definitivi, ma nel calderone degli show previsti nella stagione 2019/2020 bolle una (anzi, più di una) curiosa novità in pentola. E’ infatti in fase di progettazione la prima edizione di Amici Vip per l’autunno di Canale 5. Mediaset avrebbe infatti deciso di puntare su un brand consolidato come il talent di Maria De Filippi, piuttosto che togliere dalla naftalina un altro format come ...

Maria De Filippi svela una grande novità : Amici Vip. Ecco quando uscirà e chi saranno i volti noti : Maria De Filippi ha in riserbo una sorpresa: Amici Vip. Dopo Il grande Fratello, tocca al talent show. Secondo diverse indiscrezioni rivelate da Blogo, sarebbe un'edizione più breve di quella classica, per ovvie ragioni. Prima di tutto perché sarebbe un impegno importante mantenere dei Vip in una sc

Amici di Maria De Filippi : a settembre potrebbe debuttare in Tv la versione Vip : Importante novità in arrivo su Canale 5? Stando a quello che sostiene Tvblog, dopo l'estate potrebbe debuttare un "nuovo" programma sulla principale rete del Biscione. Il lunedì sera, nell'attesa del ritorno del Grande Fratello Vip, si vocifera che potrebbe andare in onda una versione assolutamente inedita di Amici: Maria De Filippi starebbe pensando di proporre al pubblico un'edizione del suo talent dedicata ai personaggi famosi. Amici diventa ...

Maria De Filippi e Amici : presto in arrivo una versione vip? : Amici Big, Maria De Filippi al timone del nuovo programma di Canale5? Grandi novità attendono Canale5 nei prossimi mesi. Infatti, come anticipato da Tvblog, tra i nuovi programmi dell’ammiraglia Mediaset per l’autunno è previsto Amici Big. Un nuovo progetto, dunque, per l’infaticabile Maria De Filippi e la sua Fascino P.g.t., visto che in autunno la De Filippi sarà in onda sia con Tu si que vales che con Amici Big, appunto. ...

Maria De Filippi - giunge il messaggio di Kledi : effetto nostalgia : Maria De Filippi: arriva il messaggio di Kledi Kladiu ed è subito effetto nostalgia effetto nostalgia: questo quel che si evince dal dolce post pubblicato da Kledi Kadiu che vede lo stesso ballerino albanese al fianco di Maria De Filippi, in nome dei bei tempi passati. Il danzatore di Tirana classe 1974, nelle scorse ore, […] L'articolo Maria De Filippi, giunge il messaggio di Kledi: effetto nostalgia proviene da Gossip e Tv.

Alberto Urso - le parole su Maria De Filippi : 'La prima persona a credere in me' : Il cantante Alberto Urso è riuscito a entrare nel cuore dei milioni di telespettatori italiani che hanno avuto modo di seguire la diciottesima edizione del talent show 'Amici', condotto dalla presentatrice Maria De Filippi. L'artista si è distinto per la singolarità della sua voce, senza escludere l'umiltà che l'ha sempre accompagnato nel corso del programma. Recentemente Urso è salito sul palco dell'Arena di Verona in occasione del 'Seat Music ...

Maria De Filippi - Sara Affi Fella si scusa : “Rifarei Temptation Island” : Sara Affi Fella chiede scusa a Maria De Filippi: le sue parole Sara Affi Fella, come molti sapranno ormai a menadito, è finita nella bufera per aver preso in giro tutta la redazione del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Difatti la ragazza ha partecipato a Uomini e Donne non certo per trovare l’uomo della sua vita, bensì solo per ottenere maggiore popolarità e visibilità. Una messinscena scoperta poi dalla redazione della ...

Perché si parla tanto di Tish di Amici di Maria De Filippi - del suo cambio di look e dei fan “sconvolti”? : Oggi, domenica 9 giugno, si parla molto della cantante Tish di Amici di Maria De Filippi ma non per meriti derivanti dalla sua musica. Il nome di Tish spunta ovunque e non pochi spazi web ne parlano in relazione ad un cambiamento che ha "sconvolto" i fan. Cos'è questa novità sconvolgente ed inaspettata di cui tutti sentono il bisogno di parlare oggi? Tish ha postato su Instagram una foto che la ritrae in primo piano. Ha scritto la parola ...

Alberto Urso sogna Sanremo. Il messaggio toccante a Maria De Filippi : Sanremo 2020, Alberto Urso in gara? Carlo Conti: “Maria sarà fiera di te!” Ha vinto la sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, è entrato nel cuore di milioni di persone per la sua voce straordinaria e da due settimane è al primo posto della classifica dei dischi più venduti con il suo album Solo. È un periodo d’oro, dunque, per Alberto Urso. Qualche giorno fa è stato ospite ai Seat Music Awards dove ha incantato ...

Amici. Alberto Urso e un trionfo inimmaginabile. Con Maria De Filippi non è ancora finita : gesto commovente : Sta diventando grande, Alberto Urso, ma il tenorino non può dimenticare Maria De Filippi. Il giovane cantante lanciato dalla vittoria ad Amici una settimana fa è per la seconda settimana di fila in testa alle classifiche di vendita con il suo album di debutto Solo e su Instagram decide di dedicare i

Alberto Urso - regalo a Maria De Filippi e ringraziamenti speciali (Foto) : News Amici, Maria De Filippi riceve una sorpresa da Alberto Urso Alberto Urso sta collezionando una soddisfazione dopo l’altra. Non avrebbe mai immaginato che Amici 18 avrebbe potuto permettergli di riscuotere un così grande successo! Il suo album Solo non sta deludendo le aspettative e nemmeno i firma-copie del tenore, dove si raggiunge sempre un […] L'articolo Alberto Urso, regalo a Maria De Filippi e ringraziamenti speciali (Foto) ...