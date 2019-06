ilnapolista

(Di sabato 15 giugno 2019) La SSCuna Spa. Il passaggio da società sportiva dilettantistica a società per azioni è stato comunicato dal club attraverso una nota pubblicata sul suo sito ufficiale. Un passaggio doveroso dopo la promozione in Serie C e l’approdo al calcio professionistico. “La SSCcomunica che in data 12 giugno 2019 presso la sede della Filmauro s.r.l., con atto ai rogiti del notaio Dottoressa Fabiana Togandi – in ottemperanza ai principi previsti dalla legge n.91/1981 e visto l’accesso della società al settore professionistico della F.I.G.C – è stata trasformata in Società per azioni”. La nuova denominazione sociale è Società Sportiva CalcioS.p.A. Luigi De Laurentiis è l’Amministratore Unico. L'articolo La SSCuna Spa ilNapolista.

napolista : La SSC Bari diventa una Spa Il club lo comunica attraverso una nota pubblicata sul suo sito ufficiale. Un passaggio… - pietroscogna : Da oggi ufficialmente il #Bari ha smesso di essere una società dilettantistica, diventando società per azioni (Ssc… - barinelpallone : SSC Bari, il comunicato ufficiale del #Club: affiliazione alla Figc e ridenominazione sociale.… -