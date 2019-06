I temporali a base alta

retemeteoamatori

(Di sabato 15 giugno 2019) Sulle Baleari è venuta a strutturarsi ieri una debole circolazione ciclonica (B) che è andata a richiamare dall’entroterra algerino e tunisino aria rovente. Questa è riconoscibile dalla banda di nuvole contornata dal pulviscolo sahariano che risale assieme ai venti caldi da Sud. Ma di cosa si è trattato? Sono degli “altocumuli castellani“, una variante dei classici altocumuli che si formano tra i 4000 e i 6000 metri di altezza. Gli altocomuli castellani sono nubi parzialmente sviluppate verticalmente, ma con la loroposta in quota, ad un’altezza di circa 3500-4000 metri. Lo sviluppo verticale che assumono queste nubi denota uno strato di aria stabile nei medio-bassi strati, sormontati da aria molto instabile in quota. Questo tipo di nuvolosità scorre in genere da sud verso nord e puo dare origine a rovesci che per la maggior parte ...

