E se la partita di calcetto fosse considerato nell' orario di lavoro?

(Di sabato 15 giugno 2019) Ladi calcio con i colleghi o con clienti organizzata dalla propria azienda va considerata come parte dele dà diritto al riposoe 12 ore successive e a veder trattati come incidenti suleventuali infortuni: è destinata a creare un precedente in Spagna la sentenza della sezione di Vigo del Tribunale supremo. La pronuncia, di cui ha dato notizia La Voz de Galicia, conferma quella analoga della Audencia nacional e ha accolto il ricorso dei sindacati dell'Altadis, società leadera produzione di tabacco che ogni anno organizza un torneo di calcio con i tabaccai della zona. Il torneo era stato inserito addirittura nel contratto, trattandosi di "attività promozionali svolte insieme ai clienti", prevedendo che per i dipendenti dell'ufficio commerciale la partecipazionefacoltativa e desse diritto a ore o giorni di recupero. Adesso, ...

