Il navigatore indebolisce il cervello a lungo andare

(Di venerdì 14 giugno 2019) Lo facciamo senza pensarci: se dobbiamo raggiungere un angolo della città dove non siamo mai stati, digitiamo la destinazione sullo smartphone e ci lasciamo guidare dal. Nessuno si sogna più di studiare il percorso su una cartina, prima di partire. I Gps sono entrati nel mercato di massa solo negli ultimi 15 anni e sono estremamente potenti: permettono di conoscere la posizione in cui si trova in ogni momento, di esplorare luoghi sconosciuti e di evitare di perdersi. Ma bisogna fare attenzione: a, possono influenzare la percezione e la capacità di giudizio. Quando non hanno più la necessità di creare e memorizzare i propri percorsi, le persone iniziano a fare meno attenzione a ciò che li circonda. E i neuroscienziati hanno riscontrato che anche il lorocambia. In uno studio pubblicato su Nature Communications, i ricercatori ...