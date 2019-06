E3 2019 | Dragon Ball Z | Kakarot - prova

E3 2019 : Dragon Quest XI S : Echi di un'era perduta - Edizione Definitiva si mostra in questo trailer : Durante il Nintendo Direct è stato mostrata la versione per Nintendo Switch di Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Edizione Definitiva.La leggendaria serie di giochi di ruolo fa il suo ritorno con la versione Definitiva di Questo acclamato titolo. I giocatori partiranno per una grande avventura in cui impersoneranno il Lucente, l'eroe scelto da Yggdrasil, l'albero del mondo, per salvare il mondo di Erdrea da un terribile fato.Oltre a ...

E3 2019 : Super Smash Bros. Ultimate si arricchisce con l'eroe di Dragon Quest XI : La conferenza di Nintendo si sta tenendo in Questi minuti ed il primo titolo ad essere stato mostrato è Super Smash Bros. Ultimate con il suo nuovo personaggio, l'eroe di Dragon Quest XI.Il trailer mostrato all'E3 ci consente di dare uno sguardo ad alcune delle abilità disponibili. Il protagonista progettato da Akira Toriyama si unirà a un cast sempre in crescita, che ha recentemente aggiunto Joker al cult RPG Persona 5.Senza ulteriori indugi vi ...

E3 2019 : Dragon Quest Builders 2 si mostra in un nuovo trailer : La conferenza Square Enix all'E3 si sta svolgendo ora: tra i vari giochi mostrati possiamo dare uno sguardo al nuovo trailer di Dragon Quest Builders 2.Ecco un breve estratto pubblicato dalla pagina ufficiale di Square Enix: "Dragon Quest Builders 2 è un GdR ambientato in un mondo fatto di blocchi dove potrete costruire durante una fantastica campagna in single-player e anche divertirvi con una modalità di costruzione in multiplayer online fino ...

E3 2019 : The Elder Scrolls Online Scalebreaker e Dragonhold sono i DLC che completeranno la Stagione del Drago : La conferenza E3 2019 di Bethesda non poteva di certo ignorare The Elder Scrolls Online e quindi ecco nuove informazioni e un nuovo splendido cinematic trailer dedicato all'MMMORPG di Zenimax Online.Sappiamo infatti che nel corso dei prossimi mesi ci sarà spazio per due DLC che andranno a completare la Stagione del Drago. Questi DLC usciranno ad agosto e a fine anno e si intitoleranno Scalebreaker e Dragonhold.Gli sviluppatori ci hanno tenuto ...

E3 2019 : Dragon Ball Z Kakarot ci permetterà di rivivere la storia di Goku : Dragon Ball Z: Karakot è stato annunciato ufficialmente durante la conferenza E3 di Microsoft, si tratta di un action RPG che ci permetterà di rivivere la storia di Goku (probabilmente comprenderà l'arco narrativo di Dragon Ball Z).Come riporta Variety, il gioco è attualmente in sviluppo presso CyberConnect 2 (serie Naruto: Ultimate Ninja) e gli sviluppatori promettono che la storia sarà raccontata in modo epico e drammatico. Oltre il nostro ...

