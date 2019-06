Condannato a morte per aver ucciso i 5 figli L' ex moglie | I bimbi lo amavano

huffingtonpost

(Di venerdì 14 giugno 2019) Un americano è statoperi suoi cinque bambini piccoli, anche se la sua exha chiesto ai giurati di risparmiargli la vita perché i bambini lo. Gli avvocati di Timothy Jones, 37 anni, avevano affermato che fosse schizofrenico e quindi non era in grado di sostenere il processo. Gli assassini risalgono al 2014, iavevano un’età compresa tra uno e otto anni. L’ex ha stupito l’aula in South Carolina giovedì chiedendo ai giurati di lasciare vivere Jones. “Non ha mostrato ai mieialcuna pietà, ma i mieilo adoravano e se parlo a nome dei mieie non di me stessa, questo è quello che devo dire”, ha detto Amber Kyzer, secondo quanto riportato dalla stampa. Kyzer ha detto che aveva acconsentito a dare a Jones l’esclusiva custodia dei bambini ...

amnestyitalia : Ieri Vida, moglie del ricercatore condannato a morte Ahmadreza Djalali, ha rivolto un appello al presidente… - amnestyitalia : Condannato a morte per una serie di reati, alcuni dei quali commessi quando aveva appena 10 anni. Chiediamo all'Ara… - bator2013 : @HuffPostItalia io avrei condannato a morte anche la moglie, pericolo per la società. -