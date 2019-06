Catania, due studenti entrano in classe con lo scooter: il video finisce in rete, denunciati (Di venerdì 14 giugno 2019) Due studenti catanesi di diciannove anni sono entrati in classe a bordo di due scooter scorrazzando per la loro scuola del capoluogo etneo. La scena è stata ripresa da uno smartphone e poi condivisa in rete. Identificati dalla polizia, i due giovani sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio. (Di venerdì 14 giugno 2019) Duecatanesi di diciannove anni sono entrati ina bordo di duescorrazzando per la loro scuola del capoluogo etneo. La scena è stata ripresa da uno smartphone e poi condivisa in. Identificati dalla polizia, i due giovani sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio.

Due giovani di diciannove anni sono stati denunciati in stato di libertà dalla polizia di Catania alla Procura Distrettuale per interruzione di pubblico servizio. I due ragazzi, – si tratta di due studenti maggiorenni che frequentano un istituto superiore della città siciliana – durante le lezioni sono entrati in classe a bordo di due scooter accesi e hanno iniziato a girare coi motorini nei locali scolastici. Tutta la scena è stata ripresa con uno smartphone e il video dei due giovani in scooter in classe è finito ben presto in rete, condiviso sui vari social network.