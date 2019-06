Usa | la polizia uccide un 20enne afroamericano | scontri a Memphis

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Lancio di pietre e mattoni, auto danneggiate ed diversi agenti feriti. Notte di tensione e(Usa). Le manifestazioni per l’uccisione da parte di un agente didi un ragazzosono iniziate pacificamente e poi si sono trasformate in guerriglia urbana: il bilancio degliè di almeno 24 agenti feriti e tre persone arrestate. Secondo le ricostruzioni, ilBrandon Webber – sul quale pesavano diversi mandati di cattura – sarebbe stato ucciso mentre cercava di scappare dalla: contro di lui sarebbero stati sparati 20 colpi di arma da fuoco. Several officers have received minor injuries due to individuals throwing bricks/rocks at the officers. Officers are being check by paramedics. This is still an active scene. MPD officers are securing the area so that TBI can make the scene. —Police Dept (@MEM PoliceDept) 13 ...

