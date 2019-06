Sarà possibile giocare nei panni di Zelda nel sequel di Zelda | Breath of the Wild? Aonuma

eurogamer

(Di giovedì 13 giugno 2019) Nel corso della presentazione E3 di Nintendo, la compagnia ha sganciato una vera e propria bomba annunciando lo sviluppo deldi The Legend ofof the.I fan sono ovviamente in attesa di scoprire maggiori dettagli sul gioco che, al momento, sono scarsi. Tuttavia, è emersa quella che potrebbe essere un'interessante caratteristica per il prossimo titolo: forse, nel, i giocatori potranno vestire idi.Il producer Eijiè stato intervistato da Kotaku e, in questa occasione, è spuntata fuori la possibilità chesia giocabile., però, alla domanda sul personaggio giocabile non ha risposto direttamente, facendo capire che la possibilità esiste, ma non può confermare nulla al momento.Leggi altro...

