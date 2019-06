Morgan appello contro lo sfratto ai fan | Occupiamo la mia casa

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Franco Grandelancia unper salvarsi dallo: "Monza, venerdi 14, ore 9 di mattina. Se verrò arrestato per questo e non per aver commesso un reato sarà perché sono stato lasciato solo"chiede aiuto ad amici, colleghi e fan per evitare loe minaccia di occupare la sua."Monza, venerdi 14, ore 9 di mattina. Se verrò arrestato per questo e non per aver commesso un reato sarà perché sono stato lasciato solo", sarebbero state le sue parole secondo Il Fatto Quotidiano. Marco Castoldi, in arte, dovrà infatti lasciare la suadal momento che il tribunale di Monza nel 2017 ha dato ragione alle sue due ex mogli, Asia Argento e Jessica Mazzoli, che non ricevevano gli alimenti per le figlie Anna Lou e Lara e ha deciso per il pignoramento dell'immobile., ospite di Live- Non è la D’Urso, si è difeso dicendo: “Questa è la mia unica ...

