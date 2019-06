Ligabue pronto a conquistare gli stadi italiani

domanipress

(Di giovedì 13 giugno 2019) È tempo di grande show, è tempo di “START TOUR 2019” … conin concerto nei principalid’Italia, a partire dalloo San Nicola di Bari, domani, venerdì 14 giugno. Con il Liga sul palco LUCIANO LUISI (tastiere, cori), MAX COTTAFAVI (chitarre), FEDERICO POGGIPOLLINI (chitarre elettriche, cori), DAVIDE PEZZIN (basso) e IVANO ZANOTTI (batteria, percussioni). Queste le date del tour, prodotto da Riservarossa e Friends & Partners: 14 giugno – Bari –O SAN NICOLA; 17 giugno – Messina –O SAN FILIPPO; 21 giugno – Pescara –O ADRIATICO; 25 giugno – Firenze –O ARTEMIO FRANCHI; 28 giugno – Milano –O SAN SIRO; 2 luglio – Torino –O OLIMPICO; 6 luglio – Bologna –O DALL’ARA; 9 luglio – Padova –O EUGANEO; 12 luglio – Roma – ...

