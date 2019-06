I grandi laghi “sono tutti sopra la media stagionale | gli invasi Maggiore e di Como sono

La pioggia “a macchia di leopardo” riempie i grandi laghi del Nord “ma non cancella il pericolo siccità” : “L’andamento climatico alterno di questo avvio di primavera non deve creare illusioni perché, complici un Marzo asciutto ed un inizio di Aprile con piogge localizzate, la “sete” comincia a farsi sentire in alcune aree del Paese, come testimonia l’anticipo della stagione irrigua nelle Marche ed in Toscana, soprattutto nell’aretino“: lo spiega in una nota l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del ...