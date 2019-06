Friends | 5 ragioni per cui un revival sarebbe una cattiva idea

wired

(Di giovedì 13 giugno 2019) Periodicamente di questa o quella serie tv, che magari ha lasciato il segno nella storia della televisione e nell’immaginario dei fan, si vocifera di un eventuale. In questi anni abbiamo assistito a casi più o meno eclatanti e più o meno di successo, da Will and Grace a Una mamma per amica, e nei prossimi mesi arriveranno anche Beverly Hills e Veronica Mars. Uno dei ritorni di cui periodicamente si parla con insistenza però è, uno dei telefilm culto degli anni Novanta. Ma siamo sicuri che sia una buona? 1. Voci contraddittorie http://www.youtube.com/watch?v=FD66nOy0WCU L’ultima a rinfocolare le speranze su un ritorno dei sei amici dagli spropositati appartamenti newyorchesi è Jennifer Aniston, in passato una delle più reticenti sul tema: in un’intervista a Ellen DeGeneres ha fatto sapere di essere disposta a un ritorno alla serie tv e che anche ...

