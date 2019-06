È arrivato il periodo delle nubi nottilucenti | le più insolite ed estreme sulla Terra

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 giugno 2019) La stragrande maggioranzanuvolesi trova nella troposfera, ossia lo strato di atmosfera più vicino alla superficie che si estende fino a 10-15km circa di altezza. Ma lesi formano molto più in alto, ad un’altezza di 75-85km nella mesosfera. Si tratta di un posto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Per esempio, all’altitudine di crociera degli aerei la pressione è solo ⅓ di quella in superficie, mentre all’altezzaè solo di 1 millesimo di quella in superficie, circa 1hPa, ossia 6 volte meno di quellasuperficie di Marte. La mesosfera è estremamente secca, circa cento milioni di volte più dell’aria del Sahara. Anche la temperatura è molto bassa, con -143°C nella sua parte più alta. Lesono composte di cristalli di ghiaccio molto piccoli, fino a 100nm di diametro. I cristalli di ghiaccio si ...

