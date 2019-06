Di Maio | «Il rimpasto non si farà Manovra in deficit? Faremo ciò che serve»

Di Maio assicura : "Non ci sarà nessun rimpasto" : “Dopo due settimane di dialogo ritrovato con la Lega, voglio mettere la parola fine a questo argomento: non ci sarà nessun rimpasto”. Lo assicura il vicepremier e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, in un’intervista al Corriere della Sera in cui mette paletti alla flat tax e dice no a un ritorno del Movimento alle origini.Nel governo “il nostro obiettivo è abbassare le tasse. Stiamo programmando una serie ...

Di Maio : no rimpasto - ma riorganizzazione : 7.29 "Dopo due settimane di dialogo ritrovato con la Lega, voglio mettere la parola fine a questo argomento: non ci sarà nessun rimpasto".Lo dice il vicepremier e leader M5S Di Maio sul Corsera. "La riorganizzazione è doverosa, è tra le nostre priorità:ripartire dal territorio valorizzando i cittadini,nell'ottica di una maggiore partecipazione e condivisione (...). Ho visto Grillo e condividiamo l'idea di un'evoluzione del Movimento senza ...

M5s pronto a dire sì a Bagnai - ma su rimpasto Di Maio stoppa Salvini : Il M5s non si metterebbe di traverso sulla nomina di Alberto Bagnai, economista della Lega e presidente della Commissione Finanze del Senato, a ministro per i Rapporti con l'Unione europea, ma su un eventuale rimpasto di governo i pentastellati stoppano preventivamente Matteo Salvini. Bagnai, secondo i rumors di queste ore, è il primo candidato del Carroccio a prendere il posto di Paolo Savona, che nel marzo scorso ha lasciato il ministero per ...

Governo. Lunedì vertice Conte - Di Maio - Salvini : sul tavolo agenda di governo - nomine in Ue e ipotesi rimpasto : Tutti e tre seduti allo stesso tavolo, come non succedeva da tempo, in un vertice in cui si incroceranno tre macrotemi: l’agenda di governo, il negoziato per le nomine in Ue e quel rimpasto che nessuno dice di volere apertamente ma che non appare un’ipotesi così remota. Si aprirà con il vertice convocato da Giuseppe Conte con Luigi Di Maio e Matteo Salvini la settimana nella quale è atteso l’inizio della seconda fase del ...

Paolo Savona - altre ombre su Conte : "Perché proprio adesso?" - teoria devastante su Salvini - Di Maio e rimpasto : "Perché proprio adesso?". C'è (ancora) l'ombra di Paolo Savona su Giuseppe Conte. Un retroscena del Messaggero descrive l'inquietudine del premier per il capitolo rimpasto destinato ad aprirsi nelle prossime ore. "A palazzo Chigi - si legge - suona strana la fretta con la quale Matteo Salvini chiede

Luigi Di Maio - rimpasto e "graticola". Voce dal cuore M5s : "Forse perché lui ne ha due?" - tirano giù il capo : Nel Movimento 5 Stelle l'hanno già chiamata "la graticola", e potrebbe essere il nuovo fronte di scontro con Luigi Di Maio. Il capo grillino è andato a pranzo con Beppe Grillo a Marina di Bibbona per fare il punto della situazione dopo il disastroso voto delle europee e per capire come muoversi ora,

Giuseppe Conte sempre più irritato - Matteo Salvini e Luigi Di Maio non lo hanno coinvolto nel rimpasto : Pare che il premier Giuseppe Conte sia molto irritato perché nessuno gli ha parlato del rimpasto di governo. Il dibattito sul giro di poltrone, infatti, continua mentre lui, che ha chiesto trasparenza e lealtà, non è stato coinvolto. Luigi Di Maio dice di non averne parlato con Matteo Salvini ma si

Di Maio con Salvini non abbiamo parlato di rimpasto ma di tasse : Governo:"Ieri con Salvini non abbiamo parlato di ruoli o di rimpasto, abbiamo parlato delle cose da fare, dal salario minimo, abbassare le tasse

Alessandro Di Battista - Luigi Di Maio provoca Matteo Salvini : rimpasto - lo vuole portare al governo : Non lo fa certamente per bontà d'animo né per generosità,ma Luigi Di Maio vuole imbarcare Alessandro Di Battista nel rimpasto di governo per salvare la sua poltrona. L'obiettivo del vicepremier grillino infatti è che il governo duri. Possibilmente per tutta la legislatura. E questo a costo di regala

Renault-Fca - Di Maio : “Operazione fallita a causa dell’interventismo della Francia Rimpasto? No - ora ministro politiche Ue” : “E’ l’interventismo di Stato che ha provocato il fallimento dell’operazione” Renault-Fca: “La Francia non ha fatto bella figura, noi anche se in contatto con Fca, abbiamo rispettato una operazione di mercato”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a Radio 24 rispondendo a una domanda sull’assenza del governo italiano sul dossier. “Neanche Renault è contenta dell’interventismo ...

Governo - Di Maio : 'Nessun rimpastoGaravaglia? Spero passo indietro' : Su Fca-Renault "la Francia non ha fatto una bella figura". L'interventismo di Stato ha provocato il fallimento dell'operazione" Segui su affaritaliani.it

Di Maio e Salvini si sono sentiti. E hanno parlato di rimpasto : Una telefonata "lunga e costruttiva" di Luigi Di Maio a Matteo Salvini segna il "primo passo" verso la tregua e la sigla della 'pax' post elettorale tra M5s e Lega. Il colloquio è avvenuto ieri mattina prima delle 10 e fa seguito a una serie di messaggi che i due vice premier si sono scambiati lunedì, dopo l'appello di Giuseppe Conte, e tentativi di chiamata reciproci. Il confronto è comunque servito a dipanare in breve tempo il nodo dello ...