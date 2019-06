Avete un libro nel cassetto? Mandatelo a Di Battista

agi

(Di giovedì 13 giugno 2019) "Collaborerò con Fazi Editore, una casa editrice che pubblica cose davvero interessanti". Alessandro Diinforma dalla sua pagina Facebook della nuova sfida professionale che lo impegnera' "per qualche mese". "Con loro - spiega l'ex deputato M5s - abbiamo pensato di lanciare l'iniziativa 'unnel?'. È una bella opportunita'. L'idea è pubblicare, nella collana di saggistica, opere di nuovi autori, anche opere prime, con un occhio di riguardo verso i giovani". "Insomma senelun vostro- sulle tematiche che vengono dettagliatamente indicate - o ci state lavorando c'è questa opportunita'. Inviate i vostri lavori a saggi.leterre@gmail.com li leggeremo e vi contatteremo", assicura Diche in un post scriptum confessa: "Anche per me si tratta di una bella opportunità. Leggero' tantissimo e su tematiche che mi ...

